Να-«κατέβουν-αμέσως»-από-το-instagram-οι-διαφημίσεις-που-προωθούν-σεξουαλική-κακοποίηση-παιδιών,-ζήτησε-η-Ινδία

Να απενεργοποιήσει άμεσα διαφημίσεις και περιεχόμενο στο Instagram που προωθούν ή διευκολύνουν την πρόσβαση σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ζήτησε η κυβέρνηση της Ινδίας από τη Meta, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της χώρας.

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Η συγκεκριμένη παρέμβαση ακολούθησε την έρευνα του BBC Eye, η οποία αποκάλυψε ότι το Instagram εμφάνιζε πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούσαν τέτοιου είδους υλικό στην Ινδία.

Στο μήνυμα που απέστειλε στον τεχνολογικό κολοσσό, η ινδική κυβέρνηση ζήτησε, επίσης, εξηγήσεις εντός μίας εβδομάδας για το πώς εγκρίθηκαν και προβλήθηκαν στην πλατφόρμα πληρωμένες διαφημίσεις με τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Η Meta απάντησε ότι εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ότι συνεχίζει να ενισχύει τα συστήματα εντοπισμού και προστασίας της.

«Η κυβέρνηση εξέδωσε αυστηρή ειδοποίηση προς τη Meta σχετικά με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών που εμφανίστηκε σε πληρωμένες διαφημίσεις στο Instagram», δήλωσε στο BBC ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής της Ινδίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υπουργείο «διέταξε το Instagram να απενεργοποιήσει όλες τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που προωθούν ή διευκολύνουν την πρόσβαση» σε τέτοιο υλικό. «Η κυβέρνηση ζήτησε αναλυτικές εξηγήσεις από τη Meta μέσα σε επτά ημέρες», συμπλήρωσε.

Η απάντηση της Meta

Ερωτηθείς σχετικά με την ειδοποίηση της ινδικής κυβέρνησης, εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία έχει «πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην αναζήτηση ή διαμοιρασμό» υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων.

«Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζουμε προληπτικά περιεχόμενο και άτομα που παραβιάζουν τους κανόνες μας, αλλά βρισκόμαστε σε μια διαρκή μάχη με εγκληματίες που κρύβονται ανάμεσα στους 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες μας και προσπαθούν να αποφύγουν τα συστήματα εντοπισμού μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η κυβερνητική ειδοποίηση εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση της έρευνας του BBC Eye.

Τι αποκάλυψε η έρευνα του BBC

Στο πλαίσιο της έρευνας, το BBC δημιούργησε έναν νέο δοκιμαστικό λογαριασμό Instagram στην Ινδία, αφού παρατήρησε ότι η πλατφόρμα προωθούσε περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα ακόμη και σε χρήστες που δεν είχαν αναζητήσει κάτι σχετικό.

Ο λογαριασμός ακολούθησε 10 τέτοια προφίλ και μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα το Instagram άρχισε να του εμφανίζει πληρωμένες διαφημίσεις με πορνογραφικό περιεχόμενο ενηλίκων.

Λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκαν επίσης διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με ορισμένες από αυτές να παραπέμπουν τους χρήστες σε κανάλια του Telegram όπου το υλικό προσφερόταν προς πώληση.

Απαντώντας στην έρευνα του BBC, η Meta ανέφερε ότι «η εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα φρικτό έγκλημα» και πως εργάζεται εντατικά για την καταπολέμησή της στις εφαρμογές της.

Η εταιρεία χαρακτήρισε, ωστόσο, «κατηγορηματικά ανακριβή» τον ισχυρισμό ότι στόχευε εν γνώσει της διαφημίσεις με παιδιά σε χρήστες με ακατάλληλο ενδιαφέρον για τέτοιο υλικό, ενώ αρνήθηκε ότι έδωσε προτεραιότητα στα έσοδα έναντι της ασφάλειας.