Ολοκληρώθηκε-η-διάσπαση-του-κλάδου-logistics-της-prodea-με-εισφορά-στη-θυγατρική-«Θριασεύς»

Ολοκλήρωση διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου logistics και εισφοράς αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρείας «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»

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Η Prodea ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τη 10.06.2026, εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας, δι’ απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της και εισφοράς αυτού στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018.

Η διάσπαση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 4136785/02.07.2026 εγκριτικής απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στην μερίδα της Εταιρείας στις 02.07.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6100285 και στην μερίδα της Επωφελούμενης στις 03.07.2026 με αριθ. πρωτ. 4130109 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6102314.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

i. Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κλάδου, όπως αποτυπώνονται στην από 31.03.2026 Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Στο πλαίσιο αυτό, περιέρχεται στην Επωφελούμενη κάθε δικαίωμα, πράγμα, ακίνητο ή κινητό, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του Κλάδου, καθώς και οι διοικητικές και λοιπές πάσης φύσεως άδειες του τελευταίου.

Κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις και τις εν γένει έννομες σχέσεις και συμβάσεις που αφορούν αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συμβάσεων χρηματοδότησης, κατασκευής έργων, ασφάλισης, συντήρησης, διαχείρισης κ.λπ.

ii. Η Διασπώμενη, ως μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνει το σύνολο των νέων μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, συνεπεία της εισφοράς του Κλάδου, ήτοι 37.995.456 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.