Ποιοι-είναι-οι-στόχοι-της-frieslandcampina-hellas-για-το-2026

Σε ποιους πυλώνες στηρίζει την αναπτυξιακή της προοπτική η FrieslandCampina Hellas. Τα ορόσημα του 2025, η επιστροφή στην κερδοφορία και η δικαστική δικαίωση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων, με «όχημα» την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, την καινοτομία, τη διαχείριση κόστους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προσβλέπει για το 2026 αλλά και για τα επόμενα χρόνια η FrieslandCampina Hellas, ένας από τους πιο μεγάλους «παίκτες» της εγχώριας αγοράς γαλακτοκομικών.

Με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, μέσα από γνωστά εμπορικά σήματα όπως ΝΟΥΝΟΥ, MILNER, FINA κ.α. η εταιρεία χαράσσει ήδη την αναπτυξιακή στρατηγική του μέλλοντος.

Έτος ορόσημο το 2025

Η χρήση 2025 σηματοδότησε την επιστροφή της FrieslandCampina Hellas στην κερδοφορία, διαγράφοντας τις ζημιές του 2024, ενώ ανοδικά κινήθηκε και ο κύκλος εργασιών της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 341,5 εκατ. ευρώ, έναντι 336,1 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,61%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση των καθαρών πωλήσεων κατά 5,4 εκατ. ευρώ συνδέεται κυρίως με διεταιρικές πωλήσεις γιαουρτιού προς εταιρείες του ομίλου σε Ολλανδία και Ουγγαρία.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 61,7 εκατ. ευρώ, από 60 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 2,8%. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 18,07%, έναντι 17,85% την προηγούμενη χρήση, βελτιωμένο κατά 0,22 ποσοστιαίες μονάδες. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 508 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Η δικαστική υπόθεση που έφερε «ανάσα» στα κέρδη

Μέσα στο 2025 η εταιρεία κέρδισε δικαστική υπόθεση που αφορούσε σε πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις από φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2004-2007. Το συνολικό ποσό που επιστράφηκε, μέσω συμψηφισμού με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, ανήλθε σε 4,9 εκατ. ευρώ. Από αυτό, ποσό 2,9 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στον φόρο εισοδήματος, ενώ το υπόλοιπο πέρασε στα λοιπά έσοδα.

Στη σκιά δε της εν λόγω δικαστικής νίκης, η FrieslandCampina Hellas εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 3,27 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Ταυτόχρονα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 4,49 εκατ. ευρώ, από 955 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 370,2%, κυρίως λόγω της επιστροφής στην κερδοφορία. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 129,5 εκατ. ευρώ, από 141 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 8,1%.

Το 2025 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 442 εργαζομένους στην Ελλάδα.