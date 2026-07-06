Σνάμπελ-(ΕΚΤ):-Το-σοκ-από-το-Ιράν-δεν-έχει-τελειώσει

Η οικονομία της ευρωζώνης δεν έχει επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ο δομικός πληθωρισμός παραμένει ισχυρός και οι πιέσεις στις τιμές συνεχίζονται, δήλωσε τη Δευτέρα το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Οι δηλώσεις της Σνάμπελ διατήρησαν στο προσκήνιο την ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη της οικονομικής πολιτικής, ακόμη και τη στιγμή που μια δεύτερη αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, στις 22-23 Ιουλίου, φαινόταν όλο και λιγότερο πιθανή.

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«Σημαίνει η πτώση των τιμών του πετρελαίου ότι επιστρέφουμε στην προπολεμική κατάσταση; Δεν νομίζω», δήλωσε σε εκδήλωση στη Ρώμη.

Εύθραυστη εκεχειρία – Υψηλές τιμές πετρελαίου

«Η ειρηνευτική συμφωνία είναι ακόμη εύθραυστη, οι αγορές συνεχίζουν να δείχνουν υψηλότερες τιμές πετρελαίου σε μακροπρόθεσμους ορίζοντες και οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι περίπου 40% υψηλότερες από ό,τι πριν από τον πόλεμο».

Μεταξύ άλλων παραγόντων, σημείωσε ότι τα spreads των crack, ένα μέτρο κερδοφορίας για τα διυλιστήρια, ήταν «διπλάσια από τα προπολεμικά επίπεδά τους», οι πιέσεις στους αγωγούς και την αλυσίδα εφοδιασμού παρέμειναν υψηλές και ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε ισχυρός.

«Εν τω μεταξύ, βιώνουμε νέα σοκ: το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και το ”Σούπερ Ελ Νίνιο” μπορεί να ασκήσουν ανοδική πίεση στις τιμές των τροφίμων, ενώ τα επίπεδα των όμβριων υδάτων πλησιάζουν σε κρίσιμα επίπεδα», πρόσθεσε η Σνάμπελ.

«Σχετικά καθησυχαστικός» ο Βουνς

Μιλώντας αργότερα στο ίδιο πάνελ, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, Πιερ Βουνς, δήλωσε «σχετικά καθησυχαστικός», επισημαίνοντας ότι το σοκ στις τιμές της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο φαινόταν να έχει «εξαφανιστεί» από τις τιμές της αγοράς.

Επαναλαμβάνοντας δηλώσεις που είχε κάνει στο Reuters τον περασμένο μήνα, υποστήριξε ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να «καθυστερήσει υπερβολικά» εάν επιθυμεί να αυξήσει τα επιτόκια για τελευταία φορά.

«Θα έχουμε μια πρόβλεψη τον Σεπτέμβριο, αλλά φοβάμαι λίγο μήπως προχωρήσουμε σε αύξηση πολύ αργά, τη στιγμή που η τάση θα αρχίσει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Βουνς.

- Reuters