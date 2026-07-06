Σταθερή αύξηση 1,7% στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Αθηνών τον Ιούνιο του 2026, σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό κλίμα, ανήλθε σε 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, διατηρώντας αύξηση 1,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

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Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 2,3% και 1,5% αντίστοιχα.

Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Συγκεκριμένα, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν αύξηση 5,1% και 4,2% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασε τις 132.933, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σύγκριση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν κατά 4,7% και 3,3% αντίστοιχα.