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    Κόλλησε-στο-1,7%-η-αύξηση-της-επιβατικής-κίνησης-του-«Ελ.-Βενιζέλος»
    Κόλλησε στο 1,7% η αύξηση της επιβατικής κίνησης του «Ελ. Βενιζέλος»

    Σταθερή αύξηση 1,7% στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

    By Updated: Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Αθηνών τον Ιούνιο του 2026, σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό κλίμα, ανήλθε σε 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, διατηρώντας αύξηση 1,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

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    Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 2,3% και 1,5% αντίστοιχα.

    Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Συγκεκριμένα, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν αύξηση 5,1% και 4,2% αντίστοιχα.

    Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασε τις 132.933, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σύγκριση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν κατά 4,7% και 3,3% αντίστοιχα.

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