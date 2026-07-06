Στεγαστικά-δάνεια:-Χαμηλότερα-από-τον-ευρωπαϊκό-μέσο-όρο-τα-επιτόκια-στην-Ελλάδα

Ο έντονος ανταγωνισμός των ελληνικών τραπεζών στην αγορά στεγαστικών δανείων πιέζει τα επιτόκια ολοένα και χαμηλότερα τους τελευταίους μήνες.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη, οι δανειολήπτες στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε σταθερά στεγαστικά δάνεια με κόστος χαμηλότερο από το μέσο όρο της ευρωζώνης, ακόμα και όταν η διάρκεια σταθερού επιτοκίου υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.

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Η εικόνα του Μαΐου είναι ενδεικτική. Στα στεγαστικά δάνεια με περίοδο σταθερού επιτοκίου από 1 έως 5 χρόνια, το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,10%, έναντι 3,47% στην ευρωζώνη.

Η Ελλάδα στην πέμπτη θέση

Η επίδοση αυτή διατηρεί την Ελλάδα στην πέμπτη φθηνότερη θέση μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η ταξινόμηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και αφορά νέα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά με αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου άνω του ενός και έως πέντε έτη.

Οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης παραμένουν μεγάλες.

Στην ακριβότερη πλευρά της στεγαστικής πίστης στην ευρωζώνη βρίσκονται η Λετονία, με μέσο επιτόκιο 8,28%, η Λιθουανία, με 4,44%, και η Γερμανία, με 3,92%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επιτόκια καταγράφονται στη Μάλτα με 1,75%, στην Κροατία με 2,68% και στην Πορτογαλία με 2,78%. Η Ελλάδα, με 3,10%, κινείται καθαρά κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και πολλές άλλες χώρες.

Σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο πάνω από 10 χρόνια, το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα ήταν 3,08%, οριακά χαμηλότερο ακόμη και από την κατηγορία σταθερού επιτοκίου έως πέντε ετών.

Στην ευρωζώνη, το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,32%. Και σε αυτή την κατηγορία η Ελλάδα κατατάσσεται έκτη φθηνότερη στη ζώνη του ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αντίστοιχη ταξινόμηση της ΕΚΤ, τα υψηλότερα επιτόκια εμφανίζονται στη Σλοβακία με 5,28%, στη Λετονία με 5,20% και στη Γερμανία με 3,98%. Τα χαμηλότερα καταγράφονται στη Βουλγαρία με 2,52%, στην Ισπανία με 2,62% και στην Κροατία με 2,94%.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας

Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει προχωρήσει σε σημαντικό εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στεγαστικής πίστης, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και αυτοματοποιημένα μοντέλα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων δανειοληπτών.

Όπως έχει ανακοινωθεί, οι επενδύσεις αυτές έχουν συμβάλει στη σημαντική μείωση του χρόνου προέγκρισης και εκταμίευσης των στεγαστικών δανείων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν νομικές, τεχνικές ή άλλες εκκρεμότητες που σχετίζονται με το ακίνητο ή τον φάκελο της χρηματοδότησης.

Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν αναπτύξει κεντροποιημένες μονάδες στεγαστικής πίστης και δίκτυο εξειδικευμένων στεγαστικών συμβούλων, οι οποίοι παρέχουν προσωποποιημένη υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους, συνήθως κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Την ίδια στιγμή, διευρύνεται συνεχώς η ψηφιοποίηση της διαδικασίας, με την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών να εφαρμόζεται ήδη από αρκετές τράπεζες, βελτιώνοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών.

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