Στον-Άρειο-Πάγο-ο-Σαμαράς-για-την-παρακολούθησή-του-με-το-predator

Αίτηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της «παγίδευσής του» με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του.

Στην αίτησή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημόσια από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της αίτησης:

«Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Υποβάλλω την παρούσα, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση η οποία έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.

Στις τοποθετήσεις αυτές, έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας.

Επειδή έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής μου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator».

- sofokleous10.gr

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