Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Ποια χρηματιστήρια διασώθηκαν

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Πτωτικά κινήθηκαν οι Ευρωαγορές στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,35%.

Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε κατά 0,33% στις 8.479,87 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,28% στις 10.648,71 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,21% στις 25.832,52 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έχασε 0,85% στις 19.683,80 μονάδες, ο πορτογαλικός PSI βυθίστηκε κατά 1,19% στις 9.217,31 μονάδες, ενώ ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 52.959,14 μονάδες.