Στρατηγική Συνεργασία ανάμεσα στο Skroutz και τη Wolt

Η Skroutz, το πιο δημοφιλές marketplace στην Ελλάδα, συνεργάζεται με τη Wolt σε μια στρατηγική συμφωνία που στοχεύει στη διευκόλυνση των online αγορών και των καθημερινών παραγγελιών φαγητού, καθιστώντας τις πιο γρήγορες και οικονομικές.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή ισχύει αποκλειστικά για τα μέλη του Skroutz Plus, τα οποία θα αποκτούν δωρεάν συνδρομή και στο Wolt+. Όλοι οι συνδρομητές του Skroutz Plus (είτε είναι νέοι είτε ενεργοί) έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μηδενικά μεταφορικά στις αγορές τους μέσω Skroutz, καθώς και δωρεάν διανομή, μειωμένα κόστη υπηρεσίας και αποκλειστικές προσφορές σε επιλεγμένα εστιατόρια, καταστήματα και σούπερ μάρκετ, μέσω της εφαρμογής Wolt.

Στα ήδη υπάρχοντα προνόμια του Skroutz Plus, όπως η Priority παράδοση και τα δωρεάν μεταφορικά για παραλαβές από Skroutz Point για παραγγελίες άνω των 15 €, προστίθεται η απόλυτη ευελιξία στο delivery.

Ειδικότερα, αυτή η συνεργασία προσφέρει:

• 12 μήνες δωρεάν Wolt+ για όλους τους συνδρομητές (ενεργούς και νέους) με ετήσια συνδρομή στο Skroutz Plus

• 3 μήνες δωρεάν Wolt+ για χρήστες με μηνιαία συνδρομή. Αν επιλέξουν να αναβαθμίσουν σε ετήσια συνδρομή, το προνόμιο επεκτείνεται αυτόματα στους 12 μήνες

Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, το Skroutz προσφέρει τη πιο ολοκληρωμένη συνδρομητική επιλογή της αγοράς, επιβραβεύοντας πρακτικά τους καταναλωτές που επιλέγουν το Skroutz Plus για τις καθημερινές τους αγορές.

Στρατηγική Συνεργασία

Ο Γιάννης Αλιβιζάτος, COO του Skroutz, δήλωσε: «Ο στόχος της συνεργασίας μας με τη Wolt είναι σαφής: να ενισχύσουμε την αξία που προσφέρουμε στα μέλη μας. Συνδυάζοντας τα προνόμια του Skroutz Plus με τις παροχές του Wolt+, δημιουργούμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη συνδρομητική πρόταση, καθιστώντας το Skroutz Plus την πιο βολική επιλογή για όλες τις καθημερινές ανάγκες.»

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, ανέφερε: «Η συνεργασία με το Skroutz δεν είναι απλώς μία εμπορική ενέργεια. Αποτελεί έναν τρόπο να συνδυάσουμε δύο υπηρεσίες που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν καθημερινά και να τους παρέχουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιτρέπουμε σε περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν τα οφέλη του Wolt+, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ψηφιακό οικοσύστημα υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες τους με τον πιο απλό και αποτελεσματικό τρόπο.»