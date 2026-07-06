Συμφωνία Συνεργασίας ΥΠΕΞ-ΕΒΕΑ για την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, υπέγραψαν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, στο υπουργείο Εξωτερικών, μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

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Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσεων για τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της Ελλάδας, καθώς και στην προώθηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές, μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Κατά την υπογραφή του μνημονίου, ο Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Εκτιμώ εξαιρετικά σημαντικό το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει σήμερα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Με αυτό επιβεβαιώνουμε στην πράξη ότι η Ελλάδα προοδεύει, καινοτομεί και διεκδικεί το μερίδιο που της αναλογεί στον διεθνή επιχειρηματικό στίβο.»

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του οράματος της οικονομικής εξωστρέφειας, που αποτελεί βασικό πυλώνα προόδου για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η συνεργασία όλων των αρμόδιων θεσμικών φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Εξωτερικών και το ΕΒΕΑ έχουν αναδείξει ένα υπόδειγμα σύμπραξης τα τελευταία χρόνια, και με το νέο Μνημόνιο, αυτή η ήδη στενή και αποδοτική σχέση εισέρχεται σε μια νέα φάση.»

«Με μεγάλες προσδοκίες και συγκεκριμένες, προσεκτικά σχεδιασμένες δράσεις. Οι συνέργειες που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε μεταξύ ΥΠΕΞ και ΕΒΕΑ καλύπτουν ένα ευρύ και πολυδιάστατο φάσμα δράσεων. Θα εστιάσω ιδιαίτερα στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτό το δημιουργικό και δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, της οποίας η ψυχή και ο νους είναι κυρίως νέοι, ικανοί και υγιώς φιλόδοξοι συμπολίτες μας. Αυτοί είναι ανήσυχα πνεύματα που αναζητούν -και δικαιούνται- μία διέξοδο στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Είμαστε αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία προβολής για τις ελληνικές startup και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες προσέλκυσης κεφαλαίων!»

Ο Γιάννης Μπρατάκος δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών σηματοδοτεί την αρχή μιας πιο στενής και οργανωμένης συνεργασίας προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ένωση δυνάμεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, αξιοποίηση των εργαλείων της οικονομικής διπλωματίας και δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις ελληνικές εξαγωγές, επενδύσεις και καινοτομία.»

Το ΕΒΕΑ θα εργαστεί μεθοδικά, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, ώστε η συμφωνία αυτή να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και ουσιαστική υποστήριξη για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και διεκδικούν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Η επιτυχία της συνεργασίας θα αποτυπωθεί στην ικανότητά μας να δημιουργούμε συνεχώς νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.»

Οι κύριοι άξονες της συνεργασίας

Η συνεργασία των δύο φορέων περιλαμβάνει ένα ευρύ και δυναμικό φάσμα κοινών πρωτοβουλιών, με έμφαση στους εξής τομείς:

Δικτύωση & Επιχειρηματικές Αποστολές: Συνδιοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ, αποστολών, B2B συναντήσεων και επενδυτικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξιοποίηση Διπλωματικού Δικτύου: Στενή συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) και τις ελληνικές διπλωματικές αρχές για την υποστήριξη των μελών του ΕΒΕΑ και τη διερεύνηση νέων αγορών.

Στήριξη της Καινοτομίας και των Startups: Διεθνής προβολή και δικτύωση των νεοφυών επιχειρήσεων της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή του ΕΒΕΑ (Θ.Ε.Α.) και σύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας με διεθνείς επενδυτές και επιταχυντές. Υποστήριξη συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και δράσεις προβολής στο εξωτερικό.

Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μελέτες: Εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών για αγορές-στόχους και αμφίδρομη ενημέρωση για τις διεθνείς εμπορικές εξελίξεις.

Εκπαίδευση Στελεχών: Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων από το ΕΒΕΑ για τους μελλοντικούς διπλωμάτες της Ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας και του Τμήματος ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ, καθώς και ενημερωτικά εργαστήρια για τις επιχειρήσεις-μέλη του επιμελητηρίου.

Προσέλκυση Επενδύσεων: Κοινές δράσεις με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός ελκυστικού και ασφαλούς επενδυτικού προορισμού.