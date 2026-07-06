Συνεργάτες-Σαμαρά-σε-Μαρινάκη:-Γιατί-συσχετίζει-την-παρακολούθηση-με-τη-ΝΔ-και-τις-εκλογές-του-2023;

Με νέες αιχμές κατά της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη απαντούν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το σχόλιό του για την προσφυγή του τελευταίου στον Άρειο Πάγο σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ειδικότερα, διερωτώνται γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει την υπόθεση της παρακολούθησης του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ.Π.Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; “το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρουν.

«Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ.Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;» καταλήγουν στη δήλωσή τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.