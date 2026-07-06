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    Συνεργάτες-Σαμαρά-σε-Μαρινάκη:-Γιατί-συσχετίζει-την-παρακολούθηση-με-τη-ΝΔ-και-τις-εκλογές-του-2023;
    Συνεργάτες Σαμαρά σε Μαρινάκη: Γιατί συσχετίζει την παρακολούθηση με τη ΝΔ και τις εκλογές του 2023;

    Συνεργάτες Σαμαρά σε Μαρινάκη: Γιατί συσχετίζει την παρακολούθηση με τη ΝΔ και τις εκλογές του 2023;

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Με νέες αιχμές κατά της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη απαντούν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το σχόλιό του για την προσφυγή του τελευταίου στον Άρειο Πάγο σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. 

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    Ειδικότερα, διερωτώνται γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει την υπόθεση της παρακολούθησης του Αντώνη Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023.

    «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ.Π.Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής;  “το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρουν. 

    «Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ  το 2023 είχε πρόεδρο  τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ.Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;» καταλήγουν στη δήλωσή τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.
     

    - sofokleous10.gr

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