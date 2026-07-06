Συνεργασία της Eurolife FFH με το ΟΠΑ για την προσομοίωση της ασφαλιστικής αγοράς

Η Eurolife FFH συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που φέρνουν τη νέα γενιά πιο κοντά στην αγορά εργασίας και προάγουν τη σημασία της βιωματικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργάστηκε με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) για την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας προσομοίωσης της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος «Αναλογιστικά Ι», παρέχοντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική γνώση σχετικά με τη λειτουργία μιας σύγχρονης ασφαλιστικής εταιρείας.

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Με την ολοκλήρωση της ενέργειας, στην οποία συμμετείχαν 19 φοιτητές και φοιτήτριες, η Eurolife FFH υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες στα γραφεία της για να τους βραβεύσει.

Η εκπαιδευτική προσομοίωση, με τίτλο «Insurance Market Simulation Game», είχε ως στόχο την αναπαραγωγή της εμπειρίας λειτουργίας ενός μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού. Σχεδιάστηκε από το Τμήμα Στατιστικής του πανεπιστημίου με τη συνεργασία της Eurolife FFH, αναπαριστώντας ρεαλιστικές δραστηριότητες και πραγματικά business σενάρια. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και ανέλαβαν να σχεδιάσουν τη δημιουργία μιας ασφαλιστικής εταιρείας, να αναζητήσουν χρηματοδότηση και να καταρτίσουν στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο.

Μέσα από αυτή την διαδραστική εμπειρία, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις -από την τιμολόγηση και την αντασφαλιστική στρατηγική έως τη συνολική διαχείριση της εταιρείας τους- με στόχο την ανάπτυξη αξίας και τη βελτιστοποίηση της επενδυτικής απόδοσης. Πάνω από όλα, τους προσφέρθηκε η δυνατότητα να κατανοήσουν στην πράξη τις λειτουργίες και τις προκλήσεις της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της τελετής βραβεύτηκαν όλες οι ομάδες που συμμετείχαν στο Simulation Game, λαμβάνοντας αναμνηστικά δώρα από τη Eurolife FFH ως αναγνώριση της προσπάθειας και της δέσμευσής τους για μάθηση και εξέλιξη.

Ο γενικός διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, στρατηγικού σχεδιασμού & MIS της Eurolife FFH, Βασίλης Νικηφοράκης, ο οποίος συμμετείχε στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας και συνεργάστηκε με τις ομάδες των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια, δήλωσε: «Η επαφή των νέων με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς αποτελεί πολύτιμη εμπειρία που συμπληρώνει την ακαδημαϊκή γνώση και προετοιμάζει καλύτερα τη νέα γενιά για την επαγγελματική της πορεία.» «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορέσαμε να εμπνεύσουμε τους επαγγελματίες του αύριο, καθώς για εμάς στη Eurolife FFH είναι σημαντικό να επενδύουμε στους νέους ανθρώπους, στο μέλλον της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας συνολικά. Εκ μέρους της διοίκησης, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά και την τιμή μας να συμβάλλουμε στο εκπαιδευτικό έργο του πανεπιστημίου και να συγχαρώ τους καθηγητές για το σημαντικό έργο που επιτελούν.»

Ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής, Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η σταθερή προσήλωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην εξωστρέφεια και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας πραγματοποιείται μέσω πρωτοποριακών πρωτοβουλιών, όπως η σημερινή. Η συνεργασία του Τμήματος Στατιστικής με τη Eurolife FFH αποδεικνύει ότι η εισαγωγή καινοτόμων, βιωματικών διαδικασιών προσφέρει στους φοιτητές τη μοναδική ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια και να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες.» «Συγχαίρω όλους τους συμμετέχοντες για τις επιδόσεις τους, τους καθηγητές για τον σχεδιασμό της δράσης, καθώς και τη Eurolife FFH για την ουσιαστική υποστήριξή της στο εκπαιδευτικό μας έργο».

Ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρος Ζυμπίδης, ο οποίος είχε τον κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανέφερε: «Μέσα από το Simulation Game, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, να συνεργαστούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους. Συγχαίρω όλες τις ομάδες για την προσπάθεια και την αξιόλογη συμμετοχή τους, καθώς και τη Eurolife FFH για τη σημαντική συμβολή της στην υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος και καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής, Στέλιος Ψαράκης, καθώς και διοικητικά στελέχη της Eurolife FFH.

Για την Eurolife FFH, αξία έχει να συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών που φέρνουν τη νέα γενιά πιο κοντά στην αγορά εργασίας και ενισχύουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά. Μέσα από πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη σημασία της βιωματικής μάθησης, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του μέλλοντος.