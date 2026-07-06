Ταμειακές-μηχανές:-Έναν-χρόνο-παράταση-δίνει-η-ΑΑΔΕ-για-τους-αυτόματους-πωλητές

Πρόσθετο χρόνο προσαρμογής στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τα ταμειακά συστήματα των αυτόματων μηχανημάτων-πωλητών δίνει νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με βάση την απόφαση, η παράταση που δίνεται είναι μέχρι το τέλος του 2026, καθώς όπως τονίζεται, κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τύποι των φορολογικών μηχανισμών βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η απόφαση αναμένεται να δώσει ανάσα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου δίνοντας τη δυνατότητα σε εταιρίες και προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων να προχωρήσουν ομαλά στην εφαρμογή των νέων φορολογικών υποχρεώσεων, αποφεύγοντας προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς.

Γιατί είναι απαραίτητη η μεταβατική περίοδος

Ουσιαστικά η απόφαση δίνει πρόσθετο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Επισημαίνεται μάλιστα ότι οι τύποι και οι τεχνικές προδιαγραφές ΦΗΜ που υποστηρίζουν τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των αυτόματων μηχανημάτων-πωλητών βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη σε θέση να προχωρήσουν καθολικά στην εφαρμογή του νέου συστήματος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μεταβατική περίοδο έως το τέλος του επόμενου έτους.

Η απόφαση αφορά αυτόματους πωλητές αναψυκτικών και τροφίμων, καθώς και μηχανήματα παροχής υπηρεσιών, όπως τα αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων ή ρούχων. Η εξαίρεση δεν καλύπτει τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτόματων μηχανημάτων πώλησης υγρών καυσίμων, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στο υφιστάμενο καθεστώς υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών.

Έτσι, μία επιχείρηση που διαθέτει αυτόματους πωλητές με σνακ και ροφήματα σε πανεπιστήμια, νοσοκομεία, σταθμούς ΚΤΕΛ, κ.α. δεν θα είναι υποχρεωμένη να εγκαταστήσει άμεσα νέο τύπο φορολογικού μηχανισμού, αλλά θα έχει χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις.