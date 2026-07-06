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    Το-πρόγραμμα-του-Γιώργου-Γεραπετρίτη-στη-Σύνοδο-Κορυφής-του-ΝΑΤΟ-στην-Άγκυρα
    Το πρόγραμμα του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

    Το πρόγραμμα του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.

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    Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, ο κ. Γεραπετρίτης την Τρίτη, 7 Ιουλίου, θα συμμετάσχει στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών κρατών μελών του ΝΑΤΟ με ομολόγους τους των εταίρων της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν).

    Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας.

    Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.

    - sofokleous10.gr

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