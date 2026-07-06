Το-πρόγραμμα-του-Γιώργου-Γεραπετρίτη-στη-Σύνοδο-Κορυφής-του-ΝΑΤΟ-στην-Άγκυρα

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, ο κ. Γεραπετρίτης την Τρίτη, 7 Ιουλίου, θα συμμετάσχει στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών κρατών μελών του ΝΑΤΟ με ομολόγους τους των εταίρων της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν).

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.

- sofokleous10.gr

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