Φωτιά-στο-Ωραιόκαστρο:-5-εκατ.-ευρώ-για-αποκατάσταση-υποδομών-και-αρχικό-επίδομα-στους-πληγέντες

Πλαίσιο άμεσων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων για αποζημίωση πληγέντων, αποκατάσταση ζημιών και επαναφορά υποδομών.

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Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των δημάρχων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, με αντικείμενο τον άμεσο συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου στις δύο πληγείσες περιοχές.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, Καλλιόπη Τετώρου, ο Διευθυντής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ορίστηκε το πλαίσιο των άμεσων ενεργειών και των χρονοδιαγραμμάτων για την αποζημίωση των πληγέντων, την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά των υποδομών στις πληγείσες περιοχές, οι οποίες έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώγια την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές θα λάβουν άμεσα την πρώτη οικονομική ενίσχυση, μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Με το φύλλο αυτοψίας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έντυπα Ε1 και Ε9), οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν την αποζημίωση για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκινούν άμεσα οι απαιτούμενες αυτοψίες, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης. Η κρατική αρωγή θα καλύψει το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς επί του ενεργητικού των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, τόνισε:

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στους πολίτες δύο περιοχών που δοκιμάστηκαν μέσα σε λίγες ημέρες από δύο μεγάλες πυρκαγιές. Προτεραιότητά μας είναι η άμεση στήριξη των πληγέντων και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. Ορίσαμε συγκεκριμένες διαδικασίες και σαφή χρονοδιαγράμματα, ώστε να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης. Κανένας συμπολίτης μας δεν θα μείνει αβοήθητος.»

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές των δύο Δήμων, προκειμένου να ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, την έκταση των καταστροφών και την πορεία των ερευνών σχετικά με τα αίτια εκδήλωσής της.

Κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου ενημερώθηκε επίσης για τη λειτουργία του σύγχρονου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών που διαθέτει ο Δήμος μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης προειδοποίησης και της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, στη Θεσσαλονίκη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, επισκέφθηκε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, όπου νοσηλεύονται πυροσβέστες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους, ευχήθηκε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για την αυτοθυσία, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επέδειξαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.