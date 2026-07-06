Χατζημηνάς: Απαραίτητη η υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) διεξήχθη τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στην οικία του Επίτιμου Προέδρου της Ε.ΕΝ.Ε., κ. Βασίλη Αποστολόπουλου, με την παρουσία των μελών της Ένωσης, εκπροσώπων της κυβέρνησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και σημαντικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός της Ένωσης, παρουσιάστηκε η πορεία των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς και αναπτύχθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της Ε.ΕΝ.Ε. για την επόμενη περίοδο, με κύριο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη διαμόρφωση ενός σταθερού, φιλικού και παραγωγικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τη συνέλευση άνοιξε ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε., κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη για την συνεχή εμπιστοσύνη και συμμετοχή τους, επισημαίνοντας ότι η Ε.ΕΝ.Ε. παραμένει ένας ανεξάρτητος, τεκμηριωμένος και αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας, με σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής οικονομίας.

Δήλωση του Προέδρου

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε., κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης απαιτεί την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα βασίζεται στις επενδύσεις, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Επισήμανε ότι η Ε.ΕΝ.Ε. συνεχίζει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής που δημιουργούν κίνητρα για ανάπτυξη, χωρίς δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις πέντε βασικές θέσεις της Ένωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

• τη μείωση της οριακής φορολόγησης επί της αύξησης των επιχειρηματικών κερδών,

• το μηδενικό οριακό μισθολογικό κόστος για την απόκτηση πιστοποιημένων ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling),

• την σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις,

• την επιτάχυνση των επενδύσεων στην καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

• καθώς και τη ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μέσω στενότερης συνεργασίας Πολιτείας, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο κ. Χατζημηνάς ανέφερε ότι οι θέσεις αυτές θα είναι ο κεντρικός άξονας της 10ης Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε., η οποία θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής και ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας, ακαδημαϊκών και διακεκριμένων οικονομολόγων. Στόχος της Διάσκεψης είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου η ελληνική οικονομία να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να διαμορφώσει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για την επόμενη δεκαετία.

Τη Γενική Συνέλευση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, η οποία αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και στη σημασία της στενής συνεργασίας της Πολιτείας με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Δήλωση της Υπουργού

Κατά τη διάρκεια του Χαιρετισμού της, η Υπουργός τόνισε τη στενή και παραγωγική συνεργασία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με την Ε.ΕΝ.Ε., συγκεκριμένα δήλωσε:

«Εκτιμώ ότι η χώρα έχει πολλά να κερδίσει από την Ε.ΕΝ.Ε., και το δηλώνω ευθέως. Οι προτάσεις της έχουν υποστηρίξει τόσο την αγορά εργασίας όσο και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση που αφορά το reskilling και το upskilling, πόσο μάλλον στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σύμβουλος της Πρωθυπουργού της Ιταλίας & κορυφαίος γεωπολιτικός αναλυτής

Ο Marco Vicenzino, εμπειρογνώμονας της παγκόσμιας στρατηγικής και Σύμβουλος της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Γεωργίας Μελόνι, είχε έναν ζωντανό διάλογο με τον Παύλο Ευθυμίου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις σχέσεις και συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ε.Ε. καθώς και στον ρόλο που παίζουν στη Μεσόγειο. Συζήτησε επίσης τις γεωπολιτικές προκλήσεις που επηρεάζουν τις σύγχρονες οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο και επισήμανε τη σημασία των παρεμβάσεων θεσμικών φορέων όπως είναι η Ε.ΕΝ.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.ΕΝ.Ε., κ. Παύλος Ευθυμίου, και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.ΕΝ.Ε. Θωμάς Αποστολίδης, παρουσίασαν τα κύρια στοιχεία του ετήσιου απολογισμού, επισημαίνοντας τη συνεχή ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ένωσης, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων δημόσιας πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ε.ΕΝ.Ε., με εκπρόσωπο τον Επίτιμο Πρόεδρό της Βασίλη Αποστολόπουλο, και της CSR HELLAS, την οποία εκπροσώπησε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αλεξάνδρα Πάλλη.

Η Ε.ΕΝ.Ε. επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της Πολιτείας, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.