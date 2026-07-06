Alpha Bank: Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις χρεώσεις λογαριασμών

Η Alpha Bank, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στους πελάτες και την ευρύτερη κοινωνία, επιθυμεί να ενημερώσει για την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αντιπροσωπευτική αγωγή που υπέβαλε η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. για το πακέτο υπηρεσιών myAlpha Benefit Base.

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Όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, το Δικαστήριο απέρριψε τους κύριους ισχυρισμούς της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορούσαν τη νομιμότητα των γενικών όρων συναλλαγών της Τράπεζας, επισημαίνοντας ότι αυτοί συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν.4537/2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών).

Επομένως, η απόφαση δεν επηρεάζει τη ισχύ των συμβατικών σχέσεων των πελατών που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το myAlpha Benefit Base, ούτε αμφισβητεί τη δυνατότητα παροχής αυτού του πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της Τράπεζας.

Παράλληλα, η απόφαση περιλαμβάνει παρατηρήσεις σχετικά με την επάρκεια ορισμένων στοιχείων της ενημέρωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες. Αυτό θα αντιμετωπιστεί, όπου απαιτείται, με αναθεωρημένη, συμπληρωματική ενημέρωση στους πελάτες, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της απόφασης.

Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κύκλου ενημέρωσης, η Alpha Bank έχει ήδη διακόψει την εφαρμογή της μηνιαίας χρέωσης για το myAlpha Benefit Base για όσους πελάτες είχαν λάβει την έγγραφη ενημέρωση που αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης.

Η Alpha Bank δεσμεύεται να προσφέρει στους πελάτες της προγράμματα συναλλαγών με πραγματική αξία, παρέχοντας σαφή και πλήρη ενημέρωση που επιτρέπει σε κάθε πελάτη να απολαμβάνει ένα σύγχρονο πακέτο υπηρεσιών και να αποφασίζει με πλήρη επίγνωση.

Δήλωση της ΕΚΠΟΙΖΩ

Από την πλευρά της, η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ δήλωσε τα εξής:

«Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμό 183/2026 απόφασή του απαγορεύει στην ALPHA BANK να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή καταθετικούς λογαριασμούς “Απλό Ταμιευτήριο” ή “Απλό Τρεχούμενο”. Η απόφαση προήλθε από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ALPHA BANK και το Δικαστήριο την κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή. Επομένως, η ALPHA BANK υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρέωση χιλιάδων καταθετικών λογαριασμών στους οποίους είχε επιβάλει τη μηνιαία συνδρομή των 0,80 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ALPHA BANK, με επιστολές που απέστειλε το προηγούμενο έτος στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων, επικαλούμενη την ιδιότητά τους ως λογαριασμούς πληρωμών, ενημέρωνε ότι θα προσθέσει στους παραπάνω λογαριασμούς το λεγόμενο πακέτο συναλλαγών my Alpha Benefit Base, δηλαδή ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν να πραγματοποιούν μία σειρά από δωρεάν συναλλαγές. Για το λόγο αυτό, οι λογαριασμοί τους θα επιβαρύνονταν με 0,80 ευρώ το μήνα, ανεξαρτήτως αν θα κάνουν χρήση των υποτιθέμενων προνομίων. Ταυτόχρονα, τους δινόταν μία δίμηνη προθεσμία για να εκφράσουν την ένσταση τους, ώστε να μην ισχύσουν η χρέωση και τα “προνόμια”.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα στους καταναλωτές στην επιστολή της ήταν παραπλανητική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές ήταν αδιαφανής, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αποκτούν την παραπλανητική εντύπωση ότι μπορούσαν πλέον να πραγματοποιούν δωρεάν συναλλαγές που στην πραγματικότητα προσφέρονταν ήδη, μεταξύ άλλων και λόγω του νόμου που δεν το επέτρεπε, χωρίς καμία επιβάρυνση. Έτσι, η τράπεζα παρουσίαζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων τις πάγιες εντολές ή μεταφορές πληρωμών προς διάφορους οργανισμούς, τη μεταφορά χρημάτων έως 500 EUR ημερησίως μέσω IRIS Payments, τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού κ.ά.

Επομένως, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης κατά την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Συνεπώς, ο όρος που προβλέπει τη χρέωση αυτή είναι καταχρηστικός και ανίσχυρος. Υποχρεώνει τη τράπεζα να παύσει να χρεώνει τους καταναλωτές με την παραπάνω μηνιαία επιβάρυνση.

Όπως και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, η απόφαση αυτή κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή. Το Δικαστήριο επιβάλλει στη τράπεζα και χρηματική ποινή 40.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι, δεδομένου ότι η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η ALPHA BANK οφείλει να επιστρέψει τις χρεώσεις που έχουν επιβληθεί στους καταναλωτές λόγω της παραπάνω παράνομης διαδικασίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ανωτέρω πακέτο της Alpha Bank προσέφερε μόλις τη δυνατότητα ενός εισερχόμενου και ενός εξερχόμενου εμβάσματος (που αν επιτρεπόταν να χρεωθεί, αυτή δεν θα υπερέβαινε το ποσό των 0,50 ευρώ), τη στιγμή που στην αγορά υπάρχουν πακέτα υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τη δυνατότητα για 50 αντίστοιχες συναλλαγές με την ίδια μηνιαία επιβάρυνση. Είναι προφανές ότι η αδιαφανής και παραπλανητική πληροφόρηση, σε συνδυασμό με τη διαδικασία που ακολουθείται, δηλαδή η επιβολή του πακέτου λόγω της αδράνειας του καταναλωτή στην επιστολή που αποστέλλεται, έχουν σκοπό να αιφνιδιάσουν τους καταναλωτές, να εκμεταλλευτούν την έλλειψη εξοικείωσής τους και να επιβάλλουν χρεώσεις για υπηρεσίες που οι καταναλωτές τελικά δεν ενδιαφέρονται ή δεν έχουν ανάγκη.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει ότι οι τράπεζες συστηματικά τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζοντας τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών ως λογαριασμούς πληρωμών, προσπαθούν, με παραπλανητικές και αδιαφανείς μεθόδους, να επιβάλλουν “πακέτα υπηρεσιών”, και όπως αποδεικνύεται στην προκείμενη περίπτωση, προσχηματικά, για τα οποία οι καταναλωτές δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σκοπό να πλήξουν τελικά τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών.

Επισημαίνεται επίσης ότι αυτή είναι η δεύτερη δικαστική απόφαση που εκδίδεται για το ίδιο θέμα, καθώς είχε προηγηθεί πριν δύο μήνες η απόφαση με αριθμό 128/2026 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απαγόρευε την ίδια πρακτική στην Εθνική Τράπεζα.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ θα συνεχίσει με αφοσίωση και επιμονή τον δικαστικό της αγώνα για την απαγόρευση γενικά της πρακτικής των τραπεζών να επιβάλλουν, μέσω της αδράνειας των καταναλωτών, τόσο σημαντικές αλλαγές στις συμβάσεις τους, όσο και την απαγόρευση πολλών άλλων καταχρηστικών πρακτικών και χρεώσεων.

Καλεί επίσης τις αρμόδιες αρχές, και κυρίως την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, να ασκήσουν επιτέλους τις ελεγκτικές και κυρωτικές τους αρμοδιότητες και να μην συμπεριφέρονται ως αδιάφοροι παρατηρητές.