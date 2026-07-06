alpha-bank:-tο-Δικαστήριο-απέρριψε-τους-βασικούς-ισχυρισμούς-της-ΕΚΠΟΙΖΩ

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών «απέρριψε τους βασικούς ισχυρισμούς της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορούσαν τη νομιμότητα των γενικών όρων συναλλαγών της Alpha Bank».

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Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών «απέρριψε τους βασικούς ισχυρισμούς της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορούσαν τη νομιμότητα των γενικών όρων συναλλαγών της Alpha Bank» και της σχετικής αγωγής που άσκησε σχετικά με το πακέτο υπηρεσιών myAlpha Benefit Base, κρίνοντας ότι «ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις υπηρεσίες πληρωμών», τονίζει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.

Συνεπώς, «η απόφαση δεν επηρεάζει την ισχύ των συμβατικών σχέσεων των πελατών που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το myAlpha Benefit Base, ούτε αμφισβητεί τη δυνατότητα παροχής του συγκεκριμένου πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της Τράπεζας» όπως επισημαίνει η Alpha Bank.

«Παράλληλα, η απόφαση περιλαμβάνει κρίσεις που αφορούν την επάρκεια επιμέρους στοιχείων της έγγραφης ενημέρωσης που παρασχέθηκε προς τους πελάτες. Αυτό θα αντιμετωπιστεί, στις περιπτώσεις που απαιτείται, με αναθεωρημένη, συμπληρωματική ενημέρωση προς τους πελάτες, σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της απόφασης» αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την τράπεζα, «στο ίδιο πλαίσιο και μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κύκλου ενημέρωσης, η Alpha Bank έχει ήδη παύσει την εφαρμογή της μηνιαίας χρέωσης για το myAlpha Benefit Base για όσους πελάτες είχαν λάβει την έγγραφη ενημέρωση που αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης».

«Η Alpha Bank είναι δεσμευμένη στο να προσφέρει στους πελάτες της προγράμματα συναλλαγών με πραγματική αξία, με σαφή και πλήρη ενημέρωση που επιτρέπει στον κάθε πελάτη να απολαμβάνει ένα σύγχρονο πακέτο υπηρεσιών και να αποφασίζει με πλήρη επίγνωση», καταλήγει η ανακοίνωση.