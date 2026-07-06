AS Company: Αποκοπή του μερίσματος 2025 την Δευτέρα 13 Ιουλίου

Η AS COMPANY ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,1919320536 €/μετοχή. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 132.131 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και για τις οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος.

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Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί), το διανεμόμενο μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με πιθανές εξαιρέσεις για μετόχους που υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες). Ως αποτέλεσμα, το καθαρό ποσό που θα εισπράξουν οι Μέτοχοι θα είναι 0,1823354509 €/μετοχή.

Στις 13 Ιουλίου 2026, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο προαναφερθέν μέρισμα (η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» στις 14 Ιουλίου 2026 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς A.E.», όπως ακολουθεί:

1. Μέσω των συμμετεχόντων δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους αποθανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό την επίβλεψη της EURONEXT SECURITIES ATHENS, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της τράπεζας «Πειραιώς A.E.».

Τα μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5 ετών από την λήξη του 2026, δηλαδή μέχρι 31-12-2031, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15 και 253 ΑΚ) και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Από την 1η Ιανουαρίου 2028 και εφεξής, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (Οδός Ιωνίας).