Austriacard: Ο Εμμανουήλ Κόντος αποδέχθηκε την πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοινώνει ότι στις 3 Ιουλίου 2026 ενημερώθηκε η Εταιρία από τα παρακάτω μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της ότι:

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• Ο κ. Εμμανουήλ Κόντος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, αποδέχθηκε στις 3 Ιουλίου 2026 την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co., Ltd για όλες τις 170.971 μετοχές του στην Εταιρία, με τιμή 10 Ευρώ ανά μετοχή.

• Ο κ. Markus Kirchmayr, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, αποδέχθηκε επίσης στις 3 Ιουλίου 2026 την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co., Ltd για όλες τις 85.485 μετοχές του στην Εταιρία, επίσης στην τιμή των 10 Ευρώ ανά μετοχή.