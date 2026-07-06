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    austriacard:-o-Εμ.-Κόντος-αποδέχθηκε-την-δημόσια-πρόταση-εξαγοράς-από-την-dai-nippon-printing
    Austriacard: O Εμ. Κόντος αποδέχθηκε την δημόσια πρόταση εξαγοράς από την Dai Nippon Printing

    Austriacard: Ο Εμμανουήλ Κόντος αποδέχθηκε την πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing

    By Updated: Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοινώνει ότι στις 3 Ιουλίου 2026 ενημερώθηκε η Εταιρία από τα παρακάτω μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της ότι:

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    • Ο κ. Εμμανουήλ Κόντος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, αποδέχθηκε στις 3 Ιουλίου 2026 την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co., Ltd για όλες τις 170.971 μετοχές του στην Εταιρία, με τιμή 10 Ευρώ ανά μετοχή.

    • Ο κ. Markus Kirchmayr, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, αποδέχθηκε επίσης στις 3 Ιουλίου 2026 την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co., Ltd για όλες τις 85.485 μετοχές του στην Εταιρία, επίσης στην τιμή των 10 Ευρώ ανά μετοχή.

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