Centric: Τερματίστηκε η συνεργασία με την Ten Brinke

Σχετικά με τη συνεργασία του Ομίλου CENTRIC με την εταιρεία «TEN BRINKE HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΤΕΝ BRINKE», εφεξής αναφερόμενη μαζί με την Εταιρεία ως «Μέρη»), που αφορούσε την από κοινού εκτέλεση ενός επενδυτικού έργου για την αγορά και ανάπτυξη οικοπέδων και την πώληση κατοικιών στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, συνολικής επένδυσης περίπου €100 εκατ. («Έργο»), η Centric ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι διαπραγματεύσεις για τους συγκεκριμένους όρους της συνεργασίας με το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δεν οδήγησαν σε οριστική συμφωνία, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διακοπή της συνεργασίας αυτής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο πλαίσιο της φιλικής λύσης της παραπάνω συνεργασίας, συμφωνήθηκε η καταβολή από την TEN BRINKE αποζημίωσης ύψους €1.750.000 προς την Εταιρεία, η οποία αποχωρεί από το Έργο, το οποίο πλέον αναλαμβάνει η TEN BRINKE. Η Εταιρεία θα συνεχίσει την υλοποίηση της στρατηγικής της και την αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.