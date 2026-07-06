Eurobank Factors: 29% μερίδιο αγοράς, κύκλος εργασιών 8,6 δισ. ευρώ το 2025

Η Eurobank Factors, πλήρης θυγατρική της Eurobank, διατήρησε για 18η συνεχόμενη χρονιά την κορυφαία της θέση στην ελληνική αγορά του factoring, σύμφωνα με τα δεδομένα της Hellenic Factors Association για το 2025. Επιπλέον, κατέκτησε την 1η παγκόσμια θέση στις υπηρεσίες εξαγωγικού factoring, σύμφωνα με τα στοιχεία της FCI (Factors Chain International), του κυριότερου διεθνούς οργανισμού στον τομέα του factoring.

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Με 29% μερίδιο αγοράς, η Eurobank Factors παρουσίασε για το 2025 κύκλο εργασιών ύψους €8,6 δισ.

η Eurobank Factors παρουσίασε για το 2025 κύκλο εργασιών ύψους €8,6 δισ. Οι χρηματοδοτήσεις της εταιρείας ξεπέρασαν για πρώτη φορά το €1 δισ., καταγράφοντας ιστορική αύξηση και επιβεβαιώνοντας την σταθερή αναπτυξιακή πορεία της και τον όλο και σημαντικότερο ρόλο του factoring στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Η αναγνώριση της Eurobank Factors ως πρώτης παγκοσμίως στις υπηρεσίες export factoring απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του 58ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου (Annual Meeting) της FCI, που διεξήχθη στη Λισαβόνα. Αποτελεί τη 12η διεθνή διάκριση που λαμβάνει η Eurobank Factors από την FCI, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες factoring σε διεθνές επίπεδο.

Η Eurobank Factors συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοοικονομικών λύσεων, προσφέροντας αποδοτικότερες και πιο ευέλικτες επιλογές για τις επιχειρήσεις.