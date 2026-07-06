FT: Η CVC πούλησε την D-Marin – Άνω του 1 δισ. ευρώ η αποτίμηση

Η InfraVia, η οποία επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία όπως υποδομές και ακίνητα, σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω την επιχείρηση, υπογράμμισε ο CEO της.

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Σε συμφωνία να πουλήσει τον όμιλο D-Marin για πάνω από 1 δισ. ευρώ, κατέληξε η CVC σύμφωνα με τους Financial Times, καθώς η άνθηση των superyacht πυροδοτεί ένα κύμα επενδύσεων στον τομέα. Η γαλλική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων InfraVia θα αγοράσει την D-Marin με έδρα την Αθήνα, με παρουσία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, όπως αναφέρουν οι FT.

Η συναλλαγή αποτίμησε την D-Marin από 1 έως 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η CVC την πήρε στην κατοχή της το 2020. Η πώληση της D-Marin είναι το τελευταίο deal σε μια σειρά συμφωνιών στον τομέα των μαρίνων, με επενδυτικούς ομίλους όπως οι Blackstone και Stonepeak να προσελκύονται από την ισχυρή ζήτηση και τις ευκαιρίες σε μια κατακερματισμένη αγορά.

Η D-Marin διαθέτει 22 μαρίνες στη Μεσόγειο και έξι άλλες σε αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνολικά μετρά 14.300 θέσεις ελλιμενισμού, οι οποίες συνήθως ενοικιάζονται σε ετήσια βάση. Η Μεσόγειος αποτελεί παγκόσμιο κέντρο για τη ναυσιπλοΐα, αντιπροσωπεύοντας το 70% των δραστηριοτήτων ιστιοπλοΐας, με τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης να αντιμετωπίζουν λίστες αναμονής ενός έτους ή και περισσότερο, σύμφωνα με την McKinsey.

Ο διευθύνων σύμβουλος της D-Marin, Όλιβερ Ντόρσουκ, δήλωσε ότι η εταιρεία επωφελήθηκε από την αύξηση της ιδιοκτησίας σκαφών, ακόμη και όταν ο αριθμός των μαρίνων ήταν περιορισμένος. «Βλέπουμε μια συνεχή εισροή νέων σκαφών στη Μεσόγειο Θάλασσα και οι κανονισμοί για την κατασκευή μιας μαρίνας είναι πολύ αυστηροί. Υπάρχει μια διαρθρωτική ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης», υπογράμμισε.

Η CVC απέκτησε την D-Marin από τον τουρκικό όμιλο Doğuş Group. Η συμφωνία με την InfraVia θα φέρει σημαντική απόδοση για την CVC, η οποία την πήρε στα χέρια της για περίπου 200 εκατ. ευρώ πριν από έξι χρόνια. «Μετατρέψαμε την επιχείρηση από ένα κρυφό κόσμημα στον σαφή ηγέτη της αγοράς σε μαρίνες υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της ΕΜΕΑ», τόνισε ο CEO της CVC.