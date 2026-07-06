helleniq-energy:-Το-δισεκατομμύριο-δεν-είναι-όλη-η-ιστορία

Η Helleniq Energy συγκεντρώνει ίσως τις πιο ουσιαστικές αναθεωρήσεις εκτιμήσεων από τις δύο νέες εκθέσεις της Eurobank Equities και της Pantelakis Securities. Η πραγματική υπεραξία των δύο αναλύσεων, όμως, βρίσκεται στην προσπάθεια να αποτιμήσουν τον όμιλο ως κάτι πολύ ευρύτερο από μια εταιρεία διύλισης. Η αλλαγή αυτής της οπτικής αποτυπώνεται και στις νέες αποτιμήσεις των δύο οίκων.

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Η Eurobank Equities προχώρησε σε αναβάθμιση της σύστασης σε “Buy”, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 12,60 ευρώ από 9,40 ευρώ, ενώ η Pantelakis Securities διατηρεί επίσης σύσταση “Overweight” με τιμή-στόχο 12,50 ευρώ. Οι αναθεωρήσεις στους αριθμούς είναι ιδιαίτερα επιθετικές. Η Eurobank ανεβάζει την πρόβλεψη για το προσαρμοσμένο EBITDA του 2026 στα 1,256 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 35% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 636 εκατ. ευρώ, δηλαδή 103% υψηλότερα από το προηγούμενο μοντέλο. Για το 2027 και το 2028 οι προβλέψεις παραμένουν επίσης πάνω από το 1 δισ. ευρώ EBITDA, στα 1,079 δισ. ευρώ και 1,046 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Η Pantelakis κινείται ακόμα υψηλότερα για το 2026, τοποθετώντας το EBITDA στα 1,337 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 682 εκατ. ευρώ, διατηρώντας, παράλληλα, επίπεδα 1,145 δισ. ευρώ και 1,113 δισ. ευρώ EBITDA για το 2027 και το 2028. Η σύγκλιση των δύο μοντέλων στο ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να παράγει λειτουργική κερδοφορία άνω του 1 δισ. ευρώ και μετά την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση του ομίλου.

Το δεύτερο σημείο που ξεχωρίζει αφορά τα περιθώρια διύλισης. Η Pantelakis προβλέπει realized refining margin 17,4 δολάρια ανά βαρέλι για το 2026 και 15,2 δολάρια το 2027, ενώ η Eurobank θεωρεί ότι το νέο σημείο ισορροπίας του κλάδου διαμορφώνεται πλέον στη ζώνη των 13-15 δολαρίων ανά βαρέλι, αρκετά υψηλότερα από τα 6-8 δολάρια ανά βαρέλι, που αποτελούσαν επί χρόνια το ιστορικό σημείο αναφοράς.

Μία από τις πιο εύστοχες επισημάνσεις της Eurobank Equities αφορά τη σύνθεση της λειτουργικής κερδοφορίας της Helleniq Energy. Η διοίκηση έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια δεξαμενή κερδοφορίας περίπου 400-500 εκατ. ευρώ EBITDA από trading, logistics, commercial δραστηριότητες και supply chain optimization, η οποία δεν εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από τα διεθνή benchmark margins. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των λειτουργικών κερδών έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα, περιορίζοντας την ευαισθησία του ομίλου στις διακυμάνσεις των crack spreads.

Επίσης, μέσω της μεθόδου reverse engineering, η Eurobank καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ουσιαστικά αποδίδει αρνητική αξία στον κλάδο των πετροχημικών. Υπολογίζει ότι μόνο η εύλογη αποτίμηση αυτής της δραστηριότητας θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 700-750 εκατ. ευρώ ή 2,3-2,5 ευρώ ανά μετοχή. Στην ίδια εξίσωση προστίθενται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Enerwave, οι δραστηριότητες εμπορίας, αλλά και η προαιρετική αξία από τα ερευνητικά blocks σε Ιόνιο και Νοτιοδυτική Κρήτη, τα οποία η Pantelakis θεωρεί πιθανό καταλύτη της επόμενης διετίας, εφόσον προχωρήσουν επιτυχώς οι γεωτρήσεις. Σε τεχνικό επίπεδο, η μετοχή δείχνει να έχει ανοίξει μέτωπο με τα 12,40 ευρώ.

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July 6, 2026