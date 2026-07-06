Microsoft: «Τσεκούρι» σε 4.800 θέσεις εργασίας – Απολύεται το 20% των εργαζομένων της Xbox

H Microsoft καταργεί 4.800 θέσεις εργασίας, ήτοι το 2,1% του εργατικού δυναμικού της, με το τμήμα Xbox της εταιρείας να χάνει περίπου το ένα πέμπτο του προσωπικού του στην τελευταία προσπάθεια του γίγαντα λογισμικού να μειώσει το κόστος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το τμήμα Xbox θα απολύσει 3.200 άτομα μέχρι το οικονομικό έτος 2027, έγραψε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Xbox, Άσα Σάρμα, σε - προς τους εργαζομένους, σημειώνοντας ότι 1.600 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν άμεσα, ήδη από σήμερα Δευτέρα.

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Οι περικοπές ανέρχονται στο 20% των εργαζομένων της Xbox, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί προκειμένου να συζητήσει εσωτερικές αλλαγές.

«Θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το 2027», έγραψε η Σάρμα.

Κακή απόδοση

Η Microsoft είχε τη χειρότερη απόδοση μεταξύ των μετοχών τεχνολογίας megacap μέχρι στιγμής το 2026, με πτώση 19% από το κλείσιμο της Παρασκευής. Παράλληλα τα μοντέλα και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft δεν έχουν ακόμη σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

Πέρυσι, η Microsoft πραγματοποίησε αρκετούς «κύκλους» απολύσεων, με 9.000 θέσεις να καταργούνται σε έναν από αυτούς.

Με πληροφορίες από CNBC