Morgan Stanley για ΔΕΗ: «Από τοπικός σε περιφερειακός παίκτης» – σύσταση Overweight, τιμή-στόχος €27 και το στοίχημα της εκτέλεσης

Στάσσης: Το τηλεπικοινωνιακό στοίχημα της ΔΕΗ και η ΑΜΚ των €4 δισ.

Η Morgan Stanley ξεκίνησε την κάλυψη της ΔΕΗ (DEHr.AT) με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο €27,00 και ορίζοντα Δεκεμβρίου 2027, έναντι τιμής κλεισίματος €23,70 στις 3 Ιουλίου 2026 — περιθώριο ανόδου περίπου 14%. Ο τίτλος της πολυσέλιδης ανάλυσης, «From Local to Regional», δεν είναι διακοσμητικός: συνοψίζει τη θέση του οίκου ότι η ΔΕΗ έχει ολοκληρώσει τη μετάβαση από ζημιογόνα κρατική επιχείρηση σε αναπτυξιακή, περιφερειακή πλατφόρμα ενέργειας και υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με επικεφαλής τον CEO Γιώργο Στάσση.

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Το κεντρικό μέγεθος πίσω από τη θετική στάση είναι ο ρυθμός κερδοφορίας. Η Morgan Stanley προβλέπει προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή 22% για την περίοδο 2025-2030, ενώ το EBITDA του ομίλου εκτιμάται ότι σχεδόν διπλασιάζεται, από περίπου €2,0 δισ. το 2025 σε περίπου €3,8 δισ. το 2030. Το σκεπτικό του οίκου είναι ότι η μετοχή «δεν τιμολογεί ακόμη το σχέδιο» — η αποτίμηση αποτυγχάνει να αποτυπώσει την πλήρη αναπτυξιακή δυναμική, αφήνοντας περιθώριο ανόδου.

Το βασικό αφήγημα, όμως, συνοδεύεται από μια σαφή προειδοποίηση: το ρίσκο είναι η εκτέλεση· ο καταλύτης επαναξιολόγησης είναι η υλοποίηση. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο οίκος, το ερώτημα δεν είναι αν η ΔΕΗ μπορεί να αυξήσει το EBITDA, αλλά η ποιότητα αυτής της αύξησης.

Πώς άλλαξε η ΔΕΗ: τα μεγέθη της μεταμόρφωσης

Η Morgan Stanley τοποθετεί την επενδυτική υπόθεση σε ιστορικό πλαίσιο. Από το 2019, το EBITDA του ομίλου αυξήθηκε από €0,3 δισ. σε €2,0 δισ., η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ υπερδιπλασιάστηκε (από 3,4GW το 2021 σε 7,2GW το 2025), η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (RAB) διευρύνθηκε από €2,9 δισ. σε €5,7 δισ., και η πελατειακή βάση έφθασε τα ~8,6 εκατ. Παράλληλα, η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά ~830% από τον Ιούλιο 2019, υπεραποδίδοντας έναντι του ελληνικού δείκτη κατά ~660%.

Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι διεθνείς δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν πλέον ~22% του EBITDA, με τη Ρουμανία (μέσω της εξαγοράς των assets της Enel το 2023) να αποτελεί δεύτερη βασική αγορά. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα παραμένει η «άγκυρα»: αναμένεται να απορροφήσει το 52% των επενδύσεων της περιόδου 2026-2030 και να αντιπροσωπεύει ~63% του EBITDA το 2030.

Οι τρεις πυλώνες της αξίας

1. Ολοκληρωμένη δραστηριότητα – η μηχανή ανάπτυξης. Το τμήμα που συνδυάζει παραγωγή και προμήθεια παραμένει η αιχμή του δόρατος, με συνεισφορά ~65% στο EBITDA το 2025 και στόχο ~72% το 2030. Η διοίκηση καθοδηγεί για EBITDA τμήματος από €1,3 δισ. το 2025 σε €3,3 δισ. το 2030 (CAGR ~21%), με τη Morgan Stanley να τηρεί πιο συντηρητική στάση (€2,7 δισ., CAGR 16,5%), καθώς προεξοφλεί βραδύτερη είσοδο σε νέες γεωγραφίες. Η λογική της κάθετης ολοκλήρωσης είναι ξεκάθαρη: η προμήθεια προσφέρει πρόσβαση στον πελάτη και φυσική αντιστάθμιση, ενώ η παραγωγή δίνει τη λειτουργική μόχλευση. Η ΔΕΗ παραμένει «short» σε παραγωγή (21TWh παραγωγή έναντι 32TWh προμήθειας το 2025), κενό που το σχέδιο 2030 στοχεύει να περιορίσει από ~11TWh σε ~1TWh.

2. Δίκτυα διανομής – ο πυλώνας ορατότητας. Με RAB €5,7 δισ. το 2025 και στόχο ~€7,3 δισ. έως το 2030, η διανομή λειτουργεί ως «άγκυρα ποιότητας» στην αποτίμηση. Το μερίδιό της στο EBITDA υποχωρεί στο ~24-25% έως το 2030 (από 40% το 2025), όμως η Morgan Stanley τη θεωρεί κρίσιμη: μετατρέπει τη ΔΕΗ σε «υβριδική» utility με μεγάλη ρυθμιζόμενη βάση, χαμηλότερη μεταβλητότητα ταμειακών ροών και μεγαλύτερη ικανότητα χρηματοδότησης. Η ελληνική RAB αναμένεται να αυξάνεται με CAGR ~6%, υπό ονομαστική ρυθμιζόμενη απόδοση ~7,0% για την περίοδο 2025-2028.

3. Data centers – το νέο σκέλος της ιστορίας. Το έργο της Κοζάνης (Phase I, 300MW έως το 2028, capex €1,2 δισ. και εκτιμώμενο run-rate EBITDA ~€170 εκατ. εξαιρουμένων των περιθωρίων PPA) αντιμετωπίζεται ως στρατηγικά ουσιώδες. Το μοντέλο της εταιρείας προβλέπει διατήρηση του 100% της μη-IT υποδομής και μακροπρόθεσμα συμβόλαια με hyperscalers, με στόχους απόδοσης άνω του 10%. Η βασική εκτίμηση ενσωματώνει τα 300MW, ενώ το σενάριο ανόδου (bull case) φθάνει το 1GW έως το 2030 και τα 2GW έως το 2033. Η διοίκηση «βλέπει» δυναμικό έως 2GW στην Ελλάδα και άλλα 2GW σε λοιπές αγορές.

Το ευρύτερο story: γιατί η CSEE είναι πλεονέκτημα

Η Morgan Stanley στηρίζει την επενδυτική υπόθεση σε ένα διαρθρωτικά υψηλότερων τιμών περιβάλλον στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι χονδρεμπορικές τιμές στην περιοχή διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα ~€103/MWh την περίοδο 2023-2025, έναντι ~€55/MWh στις σκανδιναβικές αγορές και ~€73/MWh σε Γαλλία/Ιβηρική — διαφορά που αποδίδεται στην περιορισμένη διασύνδεση, στην απόσυρση παλαιών θερμικών μονάδων και στην αυξημένη ζήτηση.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει έναν πιθανό καταλύτη επαναξιολόγησης στο ευρύτερο ελληνικό αφήγημα: την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά (FTSE/STOXX τον Σεπτέμβριο 2026, MSCI τον Μάιο 2027) και τη συμπίεση του implied κόστους ιδίων κεφαλαίων. Το spread των ελληνικών utilities έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών έχει υποχωρήσει στις ~224 μονάδες βάσης (από ~650 στα τέλη 2024), και η Morgan Stanley θεωρεί ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την πορεία των ελληνικών τραπεζών, όπου το αντίστοιχο spread έχει συρρικνωθεί στις ~70 μ.β.

Αποτίμηση: μείγμα DCF και πολλαπλασιαστών

Η τιμή-στόχος των €27 προκύπτει από μείγμα 50/50 μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) —με WACC 7,3% και τελικό ρυθμό ανάπτυξης 1,8%, που υπονοεί αξία €27,5/μετοχή— και πολλαπλασιαστή 9,0x EV/EBITDA επί των εκτιμήσεων του 2028 (€3,2 δισ.), που υπονοεί αξία €26,5/μετοχή. Ο πολλαπλασιαστής-στόχος συγκρίνεται με ιστορικό μέσο όρο 5,3x. Σήμερα ο τίτλος διαπραγματεύεται περί τις 7,9-8,0x EV/EBITDA 2027, επίπεδα συγκρίσιμα με δυτικοευρωπαϊκές utilities όπως Enel, ENGIE, EDP και SSE (7,7-8,4x), ενώ η Iberdrola διαπραγματεύεται με premium. Ο ελληνικός «γείτονας» Metlen αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς, στις ~6,7x.

Πίνακας: Τα βασικά μεγέθη της ανάλυσης

Μέγεθος Στοιχείο / Εκτίμηση Σύσταση Overweight Τιμή-στόχος (Δεκ. 2027) €27,00 Τιμή (κλείσιμο 3/7/2026) €23,70 Περιθώριο ανόδου ~14% Σενάρια (Bull / Base / Bear) €34,00 / €27,00 / €20,50 Κεφαλαιοποίηση ~€8,3 δισ. Μεθοδολογία 50/50 DCF (WACC 7,3%, terminal 1,8%) & 9,0x EV/EBITDA 2028e CAGR προσαρμοσμένων EPS 2025-30 22% EBITDA ομίλου 2025 → 2030 ~€2,0 δισ. → ~€3,8 δισ. (CAGR ~13-16,5%) EBITDA ολοκληρωμένης δραστ. 2025 → 2030 €1,3 δισ. → €3,3 δισ. (διοίκηση) / €2,7 δισ. (MSe) EBITDA διανομής 2025 → 2030 €0,8 δισ. → €1,1 δισ. (CAGR ~7% διοίκηση) RAB 2025 → 2030 €5,7 δισ. → ~€7,3 δισ. Εγκατεστημένη ισχύς 2025 → 2030 12,4GW → 24,3GW (στόχος διοίκησης) Μερίδιο ΑΠΕ στην ισχύ 58% (2025) → 77% πράσινα/ευέλικτα (2030) Πελατειακή βάση (Ελλάδα/Ρουμανία) ~8,6 εκατ. (5,5 / 3,1) Μερίδιο προμήθειας Ελλάδα / Ρουμανία ~50% / ~15% (#2) Μερίδιο παραγωγής Ελλάδα ~32% Επενδύσεις 2026-30 (capex) €24,2 δισ. (διοίκηση) / €22,2 δισ. (MSe) Κατανομή capex (Ολοκλ./Διαν./Λοιπά/DC) ~€16,6 / €4,6 / €1,7 / €1,2 δισ. Καθαρός δανεισμός / EBITDA 2,1x (2026e) → κορύφωση ~4,2x (2029e) Data center Κοζάνης (Phase I) 300MW, capex €1,2 δισ., EBITDA ~€170 εκατ. Μέρισμα ανά μετοχή 2026e/2027e/2028e €0,8 / €1,0 / €1,2 Μερισματική απόδοση 2028e 5,1%

- Morgan Stanley Research, «From Local to Regional», 6 Ιουλίου 2026.

Οι κίνδυνοι: εκτέλεση, capture prices, δίκτυο και μόχλευση

Παρά τη θετική σύσταση, η ανάλυση αφιερώνει σημαντικό χώρο στους κινδύνους. Ο κυριότερος είναι η εκτέλεση: καθυστερήσεις, πληθωρισμός κόστους, φραγμοί αδειοδότησης και χαμηλότερες αποδόσεις έργων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, δίκτυα, επέκταση στη CSEE και data centers μπορούν να πιέσουν την ανάπτυξη του EBITDA, τις ελεύθερες ταμειακές ροές και τη μόχλευση. Ο οίκος διατυπώνει το ρίσκο εύστοχα: ο κίνδυνος δεν είναι «χαμένα μεγαβάτ», αλλά «χαμηλότερης ποιότητας μεγαβάτ» — δηλαδή η ΔΕΗ να πετύχει τον στόχο ισχύος υπερπληρώνοντας για ταχύτητα, αραιώνοντας τις αποδόσεις των έργων.

Στο μέτωπο της αγοράς, η ταχεία προσθήκη φωτοβολταϊκών δημιουργεί ήδη πίεση στις τιμές απορρόφησης (capture prices). Στην Ελλάδα, η περικοπή παραγωγής (curtailment) εκτιμάται ότι ανεβαίνει από ~7,5% το 2025 σε ~12% το 2026, με την αποθήκευση να υπολείπεται του ρυθμού ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η Morgan Stanley υπογραμμίζει τον κίνδυνο «χρονικής αναντιστοιχίας» ανάμεσα στην ανάπτυξη ΑΠΕ και στην ευελιξία που απαιτείται για την ενσωμάτωσή τους.

Στο ρυθμιστικό σκέλος, το WACC της ελληνικής διανομής αποκλιμακώνεται (από 7,05% το 2025 σε 6,84% το 2028) και καταργείται το premium σε νέα έργα από το 2029, ενώ εισάγεται η Ειδική Περιουσιακή Βάση (SAB). Πρόκειται για στοιχεία που, κατά τον οίκο, μετατοπίζουν τη ρυθμιζόμενη ανάπτυξη σε μοντέλο βασισμένο στον όγκο επενδύσεων παρά στην ενίσχυση αποδόσεων.

Τέλος, η εντατική επενδυτική φάση διατηρεί τις ελεύθερες ταμειακές ροές αρνητικές βραχυπρόθεσμα και ανεβάζει τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA προς κορύφωση ~4,2x το 2029. Η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου ~€4 δισ. έχει, ωστόσο, ενισχύσει την ορατότητα χρηματοδότησης, ενώ το 40% του EBITDA προέρχεται από ρυθμιζόμενες δραστηριότητες — στοιχεία που, κατά τη Morgan Stanley, καθιστούν τη μόχλευση διαχειρίσιμη.

Συμπέρασμα

Η εικόνα που αναδεικνύεται είναι εκείνη μιας εταιρείας που έχει κερδίσει το δικαίωμα να αξιολογείται πλέον ως αναπτυξιακή, περιφερειακή πλατφόρμα και όχι ως τοπική, ζημιογόνα utility. Το θεμέλιο —ρυθμιζόμενα δίκτυα, ηγετική θέση στη λιανική, ισχυρός αγωγός ΑΠΕ και προαιρετικότητα από τα data centers— είναι υπαρκτό. Το ζητούμενο, όπως καθιστά σαφές η Morgan Stanley, είναι αν η ΔΕΗ θα προσθέσει τα σωστά μεγαβάτ — συμβολαιοποιημένα, διασυνδεδεμένα και ενσωματωμένα στο εμπορικό της χαρτοφυλάκιο — διατηρώντας παράλληλα την πειθαρχία κεφαλαίου. Υπό αυτή την προϋπόθεση, η μετοχή διαθέτει σαφή καταλύτη επαναξιολόγησης προς τα υψηλότερης ποιότητας ευρωπαϊκά ομοειδή.