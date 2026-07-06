motor-oil:-Η-επόμενη-ημέρα-πληρώνει-από-σήμερα

Η Motor Oil επενδύει στην κερδοφορία τού αύριο, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την κερδοφορία τού σήμερα.Αυτό είναι ίσως το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη συνδυαστική ανάγνωση των αναλύσεων της Eurobank Equities και της Pantelakis Securities.

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Οι δύο επενδυτικοί οίκοι διατηρούν θετική στάση απέναντι στη μετοχή, με τη Eurobank Equities να διατηρεί σύσταση “Buy”, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 53,20 ευρώ από 39,10 ευρώ, ενώ η Pantelakis Securities επαναλαμβάνει τη σύσταση “Overweight”, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 51,20 ευρώ από 40,00 ευρώ. Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής, οι δύο οίκοι θεωρούν ότι η αποτίμηση εξακολουθεί να αφήνει σημαντικό περιθώριο ανόδου.

Η Eurobank Equities αυξάνει κατά 26% την εκτίμηση για το προσαρμοσμένο EBITDA του 2026, το οποίο πλέον τοποθετεί στα 1,275 δισ. ευρώ, ενώ για το 2027 και το 2028 προβλέπει λειτουργικά κέρδη 1,083 δισ. ευρώ και 1,089 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η Pantelakis Securities εμφανίζεται ακόμα πιο αισιόδοξη για το 2026, ανεβάζοντας το EBITDA στα 1,414 δισ. ευρώ, πριν αποκλιμακωθεί στα 1,272 δισ. ευρώ το 2027 και στα 1,230 δισ. ευρώ το 2028. Η κοινή συνισταμένη των δύο αναλύσεων είναι ότι η Motor Oil διατηρεί πλέον μια βάση λειτουργικής κερδοφορίας που παραμένει άνω του 1 δισ. ευρώ, ακόμα και μετά την αποκλιμάκωση των εξαιρετικά υψηλών περιθωρίων διύλισης.

Αντίστοιχα, οι δύο οίκοι θεωρούν ότι τα realized refining margins θα κινηθούν αισθητά υψηλότερα από τα ιστορικά επίπεδα. Η Pantelakis προβλέπει 16,7 δολάρια ανά βαρέλι για το 2026 και 14,8 δολάρια για το 2027, ενώ η Eurobank Equities χρησιμοποιεί στο βασικό της σενάριο 16 δολάρια ανά βαρέλι για το 2026 και περίπου 13 δολάρια μεσοπρόθεσμα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το διυλιστήριο της Motor Oil συγκαταλέγεται στα πλέον σύνθετα της Ευρώπης, χαρακτηριστικό που της επιτρέπει να προσαρμόζει γρήγορα το μείγμα πρώτων υλών και να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Η Pantelakis δίνει ιδιαίτερο βάρος και στην ικανότητα του ομίλου να παράγει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, εκτιμώντας ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τα ίδια κεφάλαια θα φτάσουν τα 698 εκατ. ευρώ το 2026. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται τόσο στην αυξημένη λειτουργική κερδοφορία όσο και στη χαμηλότερη επενδυτική δαπάνη μετά τη συμφωνία της MORE με τη ΔΕΗ, η οποία απελευθερώνει κεφάλαια για νέες επενδύσεις σε αιολικά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS), διατηρώντας παράλληλα τον στρατηγικό στόχο για 2 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030 και περίπου 250 εκατ. ευρώ EBITDA από τις δραστηριότητες ΑΠΕ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η προγραμματισμένη δημιουργία της UtilityCo σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την Pantelakis, η συμμετοχή της Motor Oil στη νέα εταιρεία μπορεί να συνεισφέρει περίπου 61 εκατ. ευρώ ετησίως στα καθαρά αποτελέσματα από το 2027, ενώ θετικά αξιολογείται και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας μέσω της εξαγοράς της Enact. Διαγραμματικά, η μετοχή, μετά την ανοδική διάσπαση των 42 ευρώ, θα οδηγηθεί προς το επόμενο επίπεδο των 47 ευρώ.

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July 6, 2026