Nestlé Ελλάς: Ανάπτυξη εσόδων με προκλήσεις στην κερδοφορία το 2025

Η Nestlé Ελλάς παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών της, ωστόσο οι οικονομικές καταστάσεις για το 2025 δείχνουν σημαντική πίεση στην κερδοφορία, κυρίως λόγω της ταχύτερης ανόδου του κόστους πωληθέντων και των υψηλών διεθνών τιμών σε βασικές πρώτες ύλες.

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Το 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα €460,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 20%, με αποτέλεσμα τη μείωση του μικτού κέρδους κατά 5%, την υποχώρηση του λειτουργικού κέρδους (EBIT) κατά 32% και τη μείωση των κερδών προ φόρων κατά 36%.

Η βασική εικόνα δείχνει ότι η αύξηση των πωλήσεων δεν είχε αντίκτυπο στην κερδοφορία. Το μικτό περιθώριο μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, αντικατοπτρίζοντας την επίδραση του αυξημένου κόστους πρώτων υλών, ενέργειας και συσκευασίας στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Η πίεση στα περιθώρια οφείλεται κυρίως στην έντονη αύξηση των διεθνών τιμών σε κατηγορίες όπως ο καφές και το κακάο, καθώς και στη διατήρηση υψηλών επιπέδων κόστους σε ενέργεια και υλικά συσκευασίας.

Πιο συγκεκριμένα:

• Καφές: Οι διεθνείς τιμές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τόσο ο αράμπικα όσο και ο ρομπούστα -που χρησιμοποιείται κυρίως στον στιγμιαίο καφέ- σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος της πρώτης ύλης.

• Κακάο: Οι τιμές εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά μέσα στο 2024, λόγω σημαντικής μείωσης της παγκόσμιας παραγωγής, και παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα το 2025.

• Ενέργεια και υλικά συσκευασίας: Αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι του κόστους προϊόντων και παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης.

Ταυτόχρονα, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά περίπου €52 εκατ., ξεπερνώντας την αύξηση των πωλήσεων, η οποία ανήλθε σε περίπου €46 εκατ.

Βασικά οικονομικά μεγέθη 2025 σε σύγκριση με το 2024

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, η Nestlé Ελλάς διατήρησε τη δυναμική της και συνεχίζει να επικεντρώνεται στην εξισορρόπηση ανάμεσα σε ανταγωνιστικές τιμές, ποιότητα προϊόντων και τη διατήρηση της επενδυτικής και παραγωγικής της παρουσίας στην Ελλάδα.

Για το 2026, το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, καθώς το κόστος των πρώτων υλών, ενέργειας, συσκευασίας και εργασίας παραμένει υψηλό. Η εταιρεία εστιάζει στη λειτουργική αποδοτικότητα, στον έλεγχο κόστους, στην καινοτομία και στη διατήρηση της προτίμησης των καταναλωτών.

Η Nestlé Ελλάς διατηρεί σημαντική παραγωγική και επιχειρηματική παρουσία στη χώρα, με εγκαταστάσεις παραγωγής στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Επιπλέον, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας, εστιάζοντας στη μείωση εκπομπών, την κυκλική οικονομία, τη διαφορετικότητα και συμπερίληψη, τη μείωση σπατάλης τροφίμων και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, όπως αναφέρει η εταιρεία.