Prodea: Ολοκληρώθηκε η διάσπαση του τομέα εμπορικών αποθηκών

Η «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ανακοινώνει ότι, μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 10.06.2026, εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας μέσω της αποσχίσεως του τομέα εμπορικών αποθηκών (logistics) της (ο «Τομέας») και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 (η «Διάσπαση») – βάσει της υπ’ αριθ.4136785/02.07.2026 εγκριτικής απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στην μερίδα της Εταιρείας στις 02.07.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6100285 και στην μερίδα της Επωφελούμενης στις 03.07.2026 με αριθ. πρωτ. 4130109 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6102314.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:

i. Η Επωφελούμενη αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία καθίσταται καθολική διάδοχος όλων των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Τομέα, όπως καταγράφονται στην Λογιστική Κατάσταση του Τομέα της 31.03.2026 και όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε δικαίωμα, περιουσιακό στοιχείο, ακίνητο ή κινητό, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο στοιχείο του Τομέα περιέρχεται στην Επωφελούμενη, καθώς επίσης και όλες οι διοικητικές και άλλες άδειες που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθιστώντας την Επωφελούμενη αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και δικαιούχο κάθε περιουσιακού στοιχείου του Τομέα, και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτόν (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συμβάσεων χρηματοδότησης, κατασκευής έργων, ασφάλισης, συντήρησης, διαχείρισης κ.λπ.).

ii. Η Διασπώμενη, ως μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης, αποκτά το σύνολο των νέων μετοχών που εκδόθηκαν από την Επωφελούμενη ως αποτέλεσμα της εισφοράς του Τομέα, ήτοι τριάντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξι (37.995.456) κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία.