QnR: Ανάλυση επενδυτικών προοπτικών

Η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 1490/06.07.2026 που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

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Σχετικά με δημοσίευμα του διαδικτυακού Τύπου που αναφέρει ότι η διοίκηση της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Πολωνία και αναμένεται να ανακοινώσει την εξαγορά μιας εισηγμένης εταιρείας στον τομέα της πληροφορικής, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι, στο πλαίσιο της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής και ανάπτυξης του Ομίλου, εξετάζει συνεχώς επενδυτικές ευκαιρίες, συνεργασίες και στρατηγικές κινήσεις, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Αυτή τη στιγμή, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση και δεν υπάρχει καμία δεσμευτική συμφωνία ή άλλο γεγονός που να απαιτεί γνωστοποίηση στο επενδυτικό κοινό.

Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ανακοινώσεις, εφόσον υπάρξει σχετική υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.