Randstad: Tο εργατικό κόστος αναδεικνύεται σε νο.1 πρόκληση, ενώ 6 στις 10 εταιρείες ετοιμάζονται για προσλήψεις

Τι δείχνει η νέα έρευνα HR Trends 2026 της Randstad για τη Βόρεια Ελλάδα — από τη μισθολογική εικόνα ανά επίπεδο εμπειρίας έως την εκτόξευση της τεχνητής νοημοσύνης και το κυνήγι των μηχανικών.

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Ένα οικονομικό περιβάλλον που παραμένει ακριβό, μια αγορά εργασίας που «στενεύει» σε κρίσιμες ειδικότητες και μια τεχνητή νοημοσύνη που παύει πλέον να είναι θεωρητικό σενάριο: αυτό είναι, σε αδρές γραμμές, το τοπίο που σκιαγραφεί η έρευνα HR Trends 2026 της Randstad για τη Βόρεια Ελλάδα. Παρά τις πιέσεις κόστους, η διάθεση των επιχειρήσεων της περιοχής παραμένει σαφώς αναπτυξιακή: η πλειονότητα σχεδιάζει να αυξήσει προσωπικό και μισθούς μέσα στο 2026.

Η έρευνα στηρίζεται στη γενική έκθεση HR Trends 2026, στην οποία συμμετείχαν 861 στελέχη πανελλαδικά, εκ των οποίων 182 από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, ενώ τον σχεδιασμό και την ανάλυση επιμελήθηκε, σε συνεργασία με τη Randstad, η διεθνής εταιρεία ερευνών Evalueserve. Το προφίλ των συμμετεχόντων είναι ενδεικτικό της περιφερειακής οικονομίας: η βιομηχανία και παραγωγή αντιπροσωπεύει το 45% του δείγματος, με την πληροφορική/τεχνολογία και το εμπόριο να ακολουθούν με 13% έκαστη — μαζί, οι τρεις αυτοί κλάδοι καλύπτουν το 71% των εταιρειών. Το 61% των ερωτηθέντων εργάζεται στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και το 28% είναι διευθυντικά στελέχη, ενώ το 88% δηλώνει καθοριστικό ή σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις στελέχωσης.

Εργατικό κόστος: Η νέα νούμερο ένα πρόκληση εκτοπίζει την παραγωγικότητα

Η πιο εμφατική μεταβολή σε σχέση με πέρυσι αφορά τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Το συνολικό εργατικό κόστος —αμοιβές και παροχές— αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026, με 55%, από 46% το 2025, προσπερνώντας τη «βελτίωση διαδικασιών και παραγωγικότητας» που υποχωρεί οριακά στο 52%. Ακόμη πιο έντονη είναι η άνοδος της ανησυχίας για το «κόστος του επιχειρείν», που από 30% εκτινάσσεται στο 46%, αντανακλώντας τον πληθωρισμό, το ενεργειακό κόστος και τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα.

55% αναμένουν ότι το εργατικό κόστος θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του 2026 — η υψηλότερη επίδοση στον σχετικό κατάλογο.

Αξιοσημείωτη είναι και η εμφάνιση νέων προκλήσεων που πέρυσι δεν καταγράφονταν, όπως οι αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και ψηφιοποίησης (ψηφιακή κάρτα εργασίας, ηλεκτρονική τιμολόγηση) στο 27%, ενώ ανεβαίνει σημαντικά και η ανησυχία για την κυβερνοασφάλεια (25%, από 16%).

Οι κορυφαίες επιχειρηματικές προκλήσεις για το 2026

πρόκληση 2025 2026 συνολικό εργατικό κόστος (αμοιβές & παροχές) 46% 55% βελτίωση διαδικασιών & παραγωγικότητας 53% 52% αντιμετώπιση του υψηλού κόστους του «επιχειρείν» 30% 46% απαιτήσεις συμμόρφωσης & τεχνολογικών επενδύσεων — 27% διατήρηση σχέσεων με πελάτες/προμηθευτές 32% 26% διατήρηση περιθωρίων κέρδους 16% 26% αύξηση επενδύσεων για κυβερνοασφάλεια 16% 25%

Πωλήσεις και προσλήψεις: Η αισιοδοξία αντέχει παρά τις πιέσεις

Η ανησυχία για το κόστος δεν μεταφράζεται σε αμυντική στάση. Το 60% των επιχειρήσεων αναμένει αύξηση του όγκου πωλήσεων το 2026 (σταθερά σε σχέση με πέρυσι), ένα 28% προβλέπει σταθερότητα και μόλις 1% εκτιμά μείωση. Αυτή η προσδοκία μεταφράζεται και σε στελεχιακά σχέδια: 6 στις 10 εταιρείες (60%) δηλώνουν ότι θα αυξήσουν το προσωπικό τους, ενώ καμία δεν σχεδιάζει μείωση μισθών.

89% όσων προσλαμβάνουν το κάνουν λόγω επιχειρηματικής ανάπτυξης — ο κυρίαρχος λόγος πρόσληψης, από 70% πέρυσι.

Στις μόνιμες θέσεις, το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών που θα προσλάβουν αναμένει να ανοίξει 5-10 θέσεις (38%), ενώ ένα 20% προβλέπει 40 και άνω. Κύριοι λόγοι πρόσληψης, πέρα από την ανάπτυξη, είναι η δημιουργία νέων θέσεων (50%) και τα επενδυτικά πλάνα, που σχεδόν διπλασιάζονται στο 35%.

Το κυνήγι των μηχανικών: Εκεί που στενεύει επικίνδυνα η αγορά

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο κρίσιμο εύρημα για τη Βόρεια Ελλάδα. Τα τμήματα με τις υψηλότερες προθέσεις πρόσληψης είναι ταυτόχρονα εκείνα όπου η εύρεση κατάλληλων υποψηφίων είναι δυσκολότερη. Η παραγωγή εκτοξεύεται στο 58% (από 33%) ως τμήμα με πρόθεση πρόσληψης και οι μηχανικοί διπλασιάζονται στο 44%. Ταυτόχρονα, στους μηχανικούς το 82% των εταιρειών προβλέπει δυσκολία εύρεσης ταλέντου, στην IT/τεχνολογία το 66% και στην παραγωγή το 65%.

Στη συνολική «ακτινογραφία» ζήτησης ρόλων για την περιοχή, οι μηχανικοί κυριαρχούν με 59%, ακολουθούμενοι από τους ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης (AI specialists, 33%) και τους αναλυτές δεδομένων (data analytics, 25%) — μια σαφής ένδειξη ότι το βιομηχανικό προφίλ της περιοχής συνδυάζεται πλέον με έντονη ζήτηση ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων.

Τα τμήματα με τη μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης ταλέντου

τμήμα 2025 2026 μηχανικοί 83% 82% IT / τεχνολογία 68% 66% παραγωγή 61% 65%

Οι πιο περιζήτητοι ρόλοι στη Βόρεια Ελλάδα για το 2026

ρόλος / ειδικότητα ζήτηση μηχανικοί 59% AI specialists 33% data analytics 25% operations & εφοδιαστική αλυσίδα 20% ανθρώπινο δυναμικό (HR) 19% IT & software 15% πωλήσεις, λιανική & business development 13%

Ως προς τις δεξιότητες που θα είναι πιο περιζήτητες την επόμενη τριετία, στην κορυφή παραμένει η ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία (66%), με τις ψηφιακές δεξιότητες να σημειώνουν άλμα στο 61% (από 52%) και τις δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης να ανεβαίνουν στο 42%. Αντίθετα, δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα και η παρουσίαση σε κοινό υποχωρούν στο 13%.

Στελέχωση: Τα εμπόδια πληθαίνουν, αλλά η σύσταση παραμένει βασιλιάς

Στα εμπόδια της διαδικασίας στελέχωσης, τη μερίδα του λέοντος κρατούν οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες (55%) και η μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο, που ανεβαίνει στο 52%. Εντυπωσιακή είναι η άνοδος των προσδοκιών για ισορροπία επαγγελματικής–προσωπικής ζωής ως εμποδίου, από 9% σε 22%: οι υποψήφιοι διεκδικούν πλέον ανοιχτά καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ως προς τα κανάλια εύρεσης, η εικόνα είναι σαφής: οι συστάσεις («από στόμα σε στόμα») κυριαρχούν με 88%, αφήνοντας πίσω τις ιστοσελίδες αγγελιών (74%) και το LinkedIn (58%). Οι προσωπικές συστάσεις αναδεικνύονται στην πιο αποτελεσματική πηγή πρόσληψης ταλέντων για τη Βόρεια Ελλάδα το 2026.

Οι πιο αποτελεσματικές πηγές πρόσληψης

πηγή 2025 2026 σύσταση / «από στόμα σε στόμα» 79% 88% ιστοσελίδες αγγελιών εργασίας 67% 74% επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα (LinkedIn) 56% 58% ημέρες καριέρας / γραφεία διασύνδεσης 47% 44% εταιρική ιστοσελίδα 41% 40% εταιρείες στελέχωσης 30% 34%

Μισθοί: Αυξήσεις για τους περισσότερους, καμία μείωση για κανέναν

Στο μέτωπο των αμοιβών, το μήνυμα είναι σαφώς θετικό για τους εργαζομένους. Το 76% των εταιρειών σχεδιάζει υψηλότερες αποδοχές το 2026 και, κρίσιμο σημείο, καμία εταιρεία δεν σχεδιάζει μείωση μισθών. Οι αυξήσεις, ωστόσο, θα είναι μετρημένες: το 47% όσων δίνουν αύξηση θα κινηθεί στο εύρος 1-5%, το 26% στο 6-10% και μόλις 3% στο 11-15% — κανείς δεν προχωρά σε αύξηση άνω του 16%.

Ως προς την ανταγωνιστικότητα, το 63% θεωρεί τους μισθούς του «περίπου ίδιους» με του ανταγωνισμού, ενώ το 24% τους κρίνει υψηλότερους. Η έρευνα προσφέρει και έναν χρήσιμο μισθολογικό «χάρτη» ανά επίπεδο εμπειρίας για τη μηνιαία μικτή αμοιβή:

Μηνιαίος μικτός μισθός — το επικρατέστερο εύρος ανά προφίλ

προφίλ (εμπειρία) επικρατέστερο εύρος (€) ποσοστό junior (0-3 έτη) 1.001 – 1.300 52% middle senior (3-5 έτη) 1.300 – 1.600 46% senior (5-10 έτη) / managers 2.200 – 2.700 35% senior directors 3.001 – 6.000 38% C-level 7.000 – 9.000 13%*

*Στα ανώτατα κλιμάκια (senior directors και C-level) υψηλό ποσοστό των στελεχών επέλεξε «δεν γνωρίζω» (34% και 52% αντίστοιχα), γεγονός που αντανακλά τη μεγαλύτερη αδιαφάνεια και εξατομίκευση των πακέτων σε αυτά τα επίπεδα.

Ελκυστικότητα και αποχωρήσεις: Τι κρατά — και τι διώχνει — τους εργαζομένους

Στο ερώτημα τι καθιστά μια εταιρεία ελκυστική, τα ελκυστικά πακέτα αποδοχών και παροχών κυριαρχούν με 86%, ακολουθούμενα από τις ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας (74%) και την οικονομική ευρωστία, που σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (από 41% σε 68%). Αξιοσημείωτη είναι και η εκτόξευση του «αισθήματος εργασιακής ασφάλειας» από 33% σε 59% — ένδειξη ότι σε ένα αβέβαιο περιβάλλον η σταθερότητα αποκτά αυξημένη αξία.

Τι κάνει μια εταιρεία ελκυστική

παράγοντας 2025 2026 ελκυστικά πακέτα αποδοχών & παροχών 79% 86% ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας 59% 74% οικονομική ευρωστία 41% 68% ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 58% 66% ισορροπία επαγγελματικής & προσωπικής ζωής 58% 64% αίσθημα εργασιακής ασφάλειας 33% 59% ισχυρή φήμη εργοδότη (employer branding) 46% 54% ευέλικτο ωράριο εργασίας (flextime) 38% 53%

Στον αντίποδα, το 60% των αποχωρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα οφείλεται σε καλύτερη προσφορά από άλλον εργοδότη (καλύτερος μισθός ή συνθήκες), ενώ το 34% αναζητά περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης αλλού. Σημαντική άνοδο ως αιτία αποχώρησης καταγράφει ο μεγάλος φόρτος εργασίας, από 13% σε 25%. Πάντως, ο δείκτης κινητικότητας παρέμεινε σε λογικά επίπεδα: το 63% των εταιρειών ανέφερε ποσοστό αποχώρησης μικρότερο του 16% για το 2025.

Γιατί αποχωρούν οι εργαζόμενοι

λόγος αποχώρησης 2025 2026 καλύτερη προσφορά από άλλη εταιρεία 59% 60% περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης αλλού 36% 43% επιλογή διαφορετικής επαγγελματικής πορείας 34% 34% μεγάλος φόρτος εργασίας 13% 25% αναζήτηση πιο ευέλικτου προγράμματος 13% 19% μετεγκατάσταση 17% 18%

Μοντέλο εργασίας: Η επιστροφή στο γραφείο κερδίζει έδαφος

Η έρευνα καταγράφει μια σαφή τάση επιστροφής στη διά ζώσης εργασία. Το 36% των εταιρειών δηλώνει ότι το 2026 θα εφαρμόσει αποκλειστικά εργασία από το γραφείο, ένα 14% αναφέρει ότι η εξ αποστάσεως εργασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη φύση της δραστηριότητάς του, ενώ ένα 23% δεν εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική τηλεργασίας. Το πιο διαδεδομένο υβριδικό σχήμα (2-3 ημέρες εξ αποστάσεως) περιορίζεται στο 16%.

Τεχνητή νοημοσύνη: Από την επιφύλαξη στην ενεργή υιοθέτηση

Αν υπάρχει ένα θέμα που αλλάζει ριζικά εικόνα σε έναν χρόνο, αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Το ποσοστό των εταιρειών που υποστηρίζουν τη χρήση AI και σχεδιάζουν να την επεκτείνουν διπλασιάστηκε, από 20% σε 41%. Αντίστροφα, όσοι δηλώνουν επιφυλακτικοί ή αναποφάσιστοι υποχωρούν, με το ποσοστό όσων «δεν έχουν σχηματίσει γνώμη» να πέφτει από 36% σε 26%.

41% των εταιρειών υποστηρίζουν πλέον ενεργά τη χρήση AI και σχεδιάζουν να την επεκτείνουν — διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2025.

Τα αναμενόμενα οφέλη επικεντρώνονται στην ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και τις ακριβέστερες προβλέψεις (83%) και στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών (78%). Οι κύριες προκλήσεις παραμένουν ανθρωποκεντρικές και θεσμικές: η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού για να εργαστεί με AI (57%) και η προστασία δεδομένων, που ανεβαίνει στο 53%. Ως προς τους τομείς εφαρμογής, προηγείται η IT/τεχνολογία (72%), αλλά εντυπωσιάζει η άνοδος της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (58%, από 36%) και των χρηματοοικονομικών (47%, από 18%).

Οι τομείς όπου θα αξιοποιηθεί το AI

τομέας εφαρμογής 2025 2026 IT / τεχνολογία 67% 72% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 36% 58% marketing & διαφήμιση 36% 52% διοίκηση 27% 51% χρηματοοικονομικά 18% 47% ανάλυση αγοράς & στρατηγική 22% 40% βιομηχανία / παραγωγή 27% 37%

Παρά τον ενθουσιασμό, η εμπιστοσύνη στη χρήση «πρακτόρων» AI (AI agents) ως ψηφιακών μελών της ομάδας παραμένει επιφυλακτική: μόλις το 26% δηλώνει σίγουρο ή πολύ σίγουρο, ενώ σχεδόν οι μισοί εκφράζουν επιφυλάξεις. Στη γενικότερη υιοθέτηση τεχνολογιών, η AI σημειώνει το μεγαλύτερο άλμα (από 30% σε 51%), ακολουθούμενη από την ανάλυση δεδομένων (43%) και το cloud computing (41%).

Συμπέρασμα: Ανάπτυξη υπό πίεση

Η εικόνα που αναδύεται από την έρευνα HR Trends 2026 για τη Βόρεια Ελλάδα είναι αυτή μιας οικονομίας που επιλέγει την ανάπτυξη παρά τις πιέσεις κόστους. Οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν, αυξάνουν μισθούς και επενδύουν σε τεχνολογία — αλλά καλούνται να το κάνουν σε ένα περιβάλλον όπου το εργατικό κόστος διογκώνεται και οι κρίσιμες ειδικότητες, από τους μηχανικούς έως τους ειδικούς δεδομένων, σπανίζουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μετατοπίζεται από το πεδίο του πειραματισμού στο πεδίο της στρατηγικής, με τον ανθρώπινο παράγοντα —η κατάρτιση, η εμπιστοσύνη, η διακράτηση ταλέντων— να παραμένει το μεγάλο ζητούμενο για τη νέα χρονιά.

- Randstad, έρευνα HR Trends 2026 – Βόρεια Ελλάδα (σε συνεργασία με την Evalueserve). Δείγμα: 182 στελέχη από τη Βόρεια Ελλάδα (επί συνόλου 861 πανελλαδικά), περίοδος συλλογής Οκτώβριος 2025 – Μάρτιος 2026. Σε αρκετές ερωτήσεις τα αθροίσματα υπερβαίνουν το 100% καθώς ήταν εφικτές περισσότερες από μία απαντήσεις.