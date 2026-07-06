Scope: Διατηρεί την αξιολόγηση «BBB» για την Alpha Bank με σταθερές προοπτικές

Η Scope Ratings επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «BBB» της Alpha Bank, διατηρώντας σταθερές προοπτικές, αναγνωρίζοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρές επιδόσεις και ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον που παραμένει ευνοϊκό για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

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Η αξιολόγηση οφείλεται στη robust θέση της Alpha Bank στην εγχώρια εμπορική τραπεζική, στις θετικές τάσεις κερδοφορίας και στη βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών της. Επίσης, επισημαίνεται η ισχυρή της παρουσία στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, καθώς και το υγιές προφίλ χρηματοδότησης, το οποίο στηρίζεται κυρίως στις καταθέσεις.

Η Scope αναφέρει τη συνεχή μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), τα οποία ανήλθαν στο 3,7% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας.

Σύμφωνα με τον οίκο, το λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει μετρίως υποστηρικτικό για τις τράπεζες, ενώ οι επενδύσεις της Alpha Bank στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG ενδυναμώνουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της.

Η Scope επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πιθανή αναβάθμιση της αξιολόγησης προϋποθέτει τη διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας και την περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό, ενώ αντίθετα, πιέσεις στην αξιολόγηση θα μπορούσαν να προκύψουν από επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, της ποιότητας του ενεργητικού ή της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας.