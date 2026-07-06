Veolia: Ανάληψη της Διαχείρισης της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου–Παιανίας

Η Veolia ανέλαβε ένα σημαντικό διετές συμβόλαιο, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) Κορωπίου–Παιανίας, η οποία εξυπηρετεί την ανατολική περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.

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Η σύμβαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Veolia στην ελληνική αγορά, ενισχύει τη θέση της και σηματοδοτεί την πρώτη ουσιαστική συνεργασία της με την ΕΥΔΑΠ, την κορυφαία εταιρεία ύδρευσης της χώρας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που η ΕΥΔΑΠ αναθέτει τη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε μια από τις κορυφαίες διεθνείς εταιρείες στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή αριστεία της Veolia.

Με τη συγκεκριμένη σύμβαση, η Veolia αναλαμβάνει πλήρως τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, η οποία εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους της ανατολικής περιοχής της μητροπολιτικής Αθήνας.

Η Veolia θα εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία, που είναι το πρώτο μεγάλο επιχειρησιακό συμβόλαιο στην Ελλάδα, για να προβάλλει την τεχνολογική της εξειδίκευση, την επιχειρησιακή αριστεία και τις καινοτόμες λύσεις της στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων. Αξιοποιώντας τη διεθνή της εμπειρία, η εταιρεία θα εφαρμόσει προηγμένες διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης, την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επεξεργασίας, την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και την εξασφάλιση βιώσιμων επιδόσεων για τα επόμενα χρόνια.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την ήδη εδραιωμένη παρουσία της Veolia στην Ελλάδα, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή μειοψηφικού ποσοστού 5% στην ΕΥΑΘ, την εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης, που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων σε 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Η σύμβαση Κορωπίου–Παιανίας διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της Veolia στην στρατηγικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Ο Francois Debergh, Διευθυντής Χώρας για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, δήλωσε: «Η σημαντική αυτή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Veolia στην ελληνική αγορά και αντανακλά τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την περιβαλλοντική ασφάλεια της Ελλάδας.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, θα μεταφέρουμε την επιχειρησιακή και τεχνολογική μας αριστεία στις κρίσιμες υποδομές της ΕΥΔΑΠ, διαμορφώνοντας βιώσιμες λύσεις που ανταγωνίζονται τις περιβαλλοντικές της φιλοδοξίες. Διασφαλίζοντας την ασφαλή και αποδοτική επεξεργασία λυμάτων για σχεδόν 100.000 κατοίκους, συμβάλλουμε παράλληλα στην προστασία των φυσικών πόρων, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και στην κάλυψη μίας από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου στρατηγικού μας προγράμματος GreenUp, είμαστε περήφανοι που είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης της Ελλάδας για την περιβαλλοντική καινοτομία και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων».