wsj:-Στο-Παγκόσμιο-Οικονομικό-Φόρουμ-επιστρέφει-με-νέο-ρόλο-ο-Κλάους-Σβαμπ

Ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), Κλάους Σβαμπ, σχεδιάζει την επιστροφή του στον οργανισμό μέσω ενός συμβουλευτικού ρόλου που θα του έδινε λόγο στον διορισμό της μελλοντικής ηγεσίας του, όπως ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal, επικαλούμενη επιστολές προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Σβαμπ παραιτήθηκε από το WEF τον Απρίλιο του περασμένου έτους, κατόπιν επιστολής από πληροφοριοδότη που κατήγγειλε ανάρμοστη συμπεριφορά. Το WEF ολοκλήρωσε την έρευνα τον Αύγουστο του 2025, απαλλάσσοντάς τον από κάθε κατηγορία για παράπτωμα.

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Με πληροφορίες από Reuters