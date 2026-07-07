Αιγαίο: Η πιστοληπτική αξιολόγηση από την ICAP παραμένει στο επίπεδο ΑΑ

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις υποχρεώσεις της από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 250.000.000 ευρώ που εκδόθηκε στις 07.07.2025. Ο Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ICAP CRIF RATINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., κατά την τακτική επαναξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στις 03.07.2026, επιβεβαίωσε τη διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου) για την πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας.

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