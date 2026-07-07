Αιχμές-Φιντάν-για-Αθήνα:-«Οι-περιορισμοί-στην-αμυντική-βιομηχανική-συνεργασία-υπονομεύουν-την-αποτελεσματικότητα»

«Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα» διαμηνύει την Τρίτη ο Τούρκος υπουργός Χακάν Φιντάν αφήνοντας αιχμές για την Αθήνα και τη Λευκωσία για το SAFE, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ξεκινάει σήμερα στην τουρκική πρωτεύουσα.

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Η Τουρκία παραμένει εκτός του χρηματοδοτικού προγράμματος άμυνας SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που η Άγκυρα αναζητά ενεργά τρόπους συμμετοχής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν, «μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη — ωστόσο, οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ».

The stage is set in Ankara. Under President Erdoğan’s leadership, Türkiye stands ready to welcome NATO members at a moment that will define the Alliance’s future. The decisions taken in Ankara will not merely address immediate challenges — they will shape the Euro‑Atlantic… pic.twitter.com/YjAXXW2pD2 — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 7, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χακάν Φιντάν «Το σκηνικό έχει στηθεί στην Άγκυρα. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία είναι έτοιμη να καλωσορίσει τα μέλη του ΝΑΤΟ σε μια στιγμή που θα καθορίσει το μέλλον της Συμμαχίας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα δεν θα αντιμετωπίσουν απλώς άμεσες προκλήσεις — θα διαμορφώσουν το ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφαλείας για τα επόμενα χρόνια. Η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ, ωστόσο το στρατηγικό περιβάλλον μεταβάλλεται. Οι απειλές είναι πολυεπίπεδες, ταχύτερες και πιο σύνθετες. Τα παραδοσιακά σταθμά δεν αποτυπώνουν πλέον αυτήν την πραγματικότητα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η απόδοση: η ικανότητα ανάπτυξης, η βιομηχανική ικανότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη — ωστόσο, οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο το πώς αντιδρούμε, αλλά και το πώς οργανώνουμε τη συνεργασία με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις σημερινές πραγματικότητες. Η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας θα καθοδηγήσει τη Συμμαχία στην ευθυγράμμιση των δομών της με τον κόσμο που αντιμετωπίζει. Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής: μια πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική Συμμαχία».

Αιχμές κατά της Αθήνας άφησε και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ:

«Στον αμυντικό τομέα, η Τουρκία υποστηρίζει τη συμπληρωματικότητα και όχι τον ανταγωνισμό ή τον αποκλεισμό. »Η ασφάλεια της Συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος. Ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε: «Τη στιγμή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν τις ένοπλες δυνάμεις τους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Τουρκία δεν το έκανε. »Αντίθετα, διατήρησε έναν πολύ μεγαλύτερο, επαγγελματικό στρατό εν ενεργεία».



- sofokleous10.gr

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