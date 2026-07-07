Ανδρουλάκης:-Πιστεύουμε-σε-μια-Ελλάδα-με-καλύτερες-υποδομές,-φροντίδα-και-μέλλον-για-όλους

Μετά την επίκαιρη επερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρώτο απολογισμό του, στον οποίον υποχρεώθηκε η κυβέρνηση, αλλά και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου των αρμόδιων Τομεαρχών την προηγούμενη εβδομάδα, τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο κ. Ανδρουλάκης με βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί:
- «Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών
0/4 – Αντιπλημμυρικά έργα
0/18 – Αρδευτικά έργα
0/3 – Έργα ύδρευσης
- Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία
0/13 – Κέντρα πολιτικής προστασίας
0/7 – Αναβαθμίσεις αεροσκαφών
0/11 – Νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη
- Χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση
- Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ
- Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες».
Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
@nikos.androulakis
Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, καλύτερη φροντίδα, καλύτερο μέλλον για όλους. Γι’ αυτό δεν σταματάμε να ζητάμε απαντήσεις.
♬ original sound Nikos Androulakis
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