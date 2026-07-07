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    Ανδρουλάκης:-Πιστεύουμε-σε-μια-Ελλάδα-με-καλύτερες-υποδομές,-φροντίδα-και-μέλλον-για-όλους
    Ανδρουλάκης: Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, φροντίδα και μέλλον για όλους

    Ανδρουλάκης: Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, φροντίδα και μέλλον για όλους

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Μετά την επίκαιρη επερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρώτο απολογισμό του, στον οποίον υποχρεώθηκε η κυβέρνηση, αλλά και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου των αρμόδιων Τομεαρχών την προηγούμενη εβδομάδα, τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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    Ο κ. Ανδρουλάκης με βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί:

    • «Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών

    0/4 – Αντιπλημμυρικά έργα 
    0/18 – Αρδευτικά έργα
    0/3 – Έργα ύδρευσης 

    • Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία

    0/13 – Κέντρα πολιτικής προστασίας 
    0/7 – Αναβαθμίσεις αεροσκαφών
    0/11 – Νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη 

    • Χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση
    • Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ 
    • Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες».

    Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
     

    @nikos.androulakis

    Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, καλύτερη φροντίδα, καλύτερο μέλλον για όλους. Γι’ αυτό δεν σταματάμε να ζητάμε απαντήσεις.

    ♬ original sound Nikos Androulakis

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