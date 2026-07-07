Απέκτησε-η-Κίνα-το-σημαντικότερο-μηχάνημα-του-κόσμου;

Αν υπάρχει σήμερα ένα μηχάνημα που μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από κάθε άλλο την ισορροπία ισχύος στον κόσμο, αυτό δεν είναι ούτε ένα μαχητικό αεροσκάφος ούτε ένας πύραυλος.

Είναι μια λιθογραφική μηχανή της ολλανδικής ASML. Χωρίς αυτήν δεν κατασκευάζονται τα πιο προηγμένα μικροτσίπ, τα οποία τροφοδοτούν τα ισχυρότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τους υπερυπολογιστές και τα πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα.

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Αυτό εξηγεί γιατί η πληροφορία ότι μια τέτοια μηχανή ενδέχεται να έχει καταλήξει στην Κίνα προκάλεσε συναγερμό στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Economist η ASML το διαψεύδει κατηγορηματικά, επιμένοντας ότι γνωρίζει πού βρίσκεται καθεμία από τις 340 μηχανές ακραίας υπεριώδους λιθογραφίας (EUV) που έχει κατασκευάσει και ότι καμία δεν βρίσκεται σε κινεζικό έδαφος.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, ξεπερνά κατά πολύ το ερώτημα αν μία μηχανή πέρασε ή όχι τα κινεζικά σύνορα. Αφορά τον έλεγχο της τεχνολογίας που θα καθορίσει ποιος θα ηγηθεί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το «ιερό δισκοπότηρο» των ημιαγωγών

Οι μηχανές EUV της ASML αποτελούν το πιο πολύπλοκο βιομηχανικό προϊόν που κατασκευάζεται σήμερα. Με κόστος που ξεπερνά τα 350 εκατ. ευρώ ανά μονάδα, χρησιμοποιούν φως ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας για να χαράσσουν κυκλώματα λίγων νανομέτρων πάνω σε πυριτιένιους δίσκους, επιτρέποντας την παραγωγή των πιο προηγμένων επεξεργαστών στον κόσμο.

Η ASML είναι η μοναδική εταιρεία που διαθέτει αυτή την τεχνολογία. Για τον λόγο αυτό, από το 2019 οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές των μηχανών EUV προς την Κίνα, θεωρώντας ότι η πρόσβαση του Πεκίνου σε αυτή την τεχνολογία θα επιτάχυνε την ανάπτυξη κινεζικών προηγμένων τσιπ με στρατιωτικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Η αμφισβήτηση και το πραγματικό ερώτημα

Η πρόσφατη αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ότι μια μηχανή EUV ίσως βρέθηκε στην Κίνα έφερε την ASML στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ολλανδική εταιρεία απαντά ότι όχι μόνο δεν έχει εξαγάγει ποτέ μηχανή EUV στην Κίνα, αλλά παρακολουθεί διαρκώς τον εξοπλισμό της και είναι η μόνη που μπορεί να τον μεταφέρει, να τον εγκαταστήσει και να τον συντηρήσει.

Παράλληλα, ούτε η ολλανδική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι διερευνά την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις υποψίες τους.

Ο πραγματικός πόλεμος

Ακόμη κι αν η καταγγελία αποδειχθεί αβάσιμη, το πρόβλημα για την Ουάσιγκτον παραμένει, σημειώνει ο Economist.

Όπως εξηγεί η Κίνα έχει επιταχύνει τις προσπάθειές της να αναπτύξει δική της τεχνολογία λιθογραφίας, ενώ εταιρείες όπως η SMIC και η Huawei αξιοποιούν παλαιότερες μηχανές DUV με πολύπλοκες τεχνικές παραγωγής για να κατασκευάζουν ολοένα πιο προηγμένα τσιπ.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ αυξάνονται οι πιέσεις για ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς, όχι μόνο στις νέες εξαγωγές, αλλά και στην τεχνική υποστήριξη των εκατοντάδων μηχανών DUV που ήδη λειτουργούν στην Κίνα. Η πρόταση νόμου MATCH Act κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ολλανδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για την Ευρώπη, το δίλημμα είναι σύνθετο. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της τεχνολογικής υπεροχής της Δύσης. Από την άλλη, η ASML αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς πρωταθλητές της ηπείρου και η Κίνα εξακολουθεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές της.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν η Κίνα απέκτησε το σημαντικότερο μηχάνημα του κόσμου. Είναι ποιος θα ελέγξει την τεχνολογία που θα καθορίσει την οικονομική, στρατιωτική και γεωπολιτική ισχύ των επόμενων δεκαετιών.