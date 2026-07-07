Γαλλία: Κίνδυνος διόγκωσης του δημοσίου χρέους ενόψει των εκλογών του 2027 – Ξεπέρασε τα 3,5 τρισ. ευρώ

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γαλλίας τροφοδοτεί την ανησυχία μεταξύ επενδυτών και οικονομολόγων ότι το δημόσιο χρέος της, ύψους 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούσε να αυξηθεί κατακόρυφα, ακριβώς την ίδια στιγμή που οι πολιτικές αντιπαραθέσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους καθιστούν απίθανη τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση.

Αναφέρουν τον κίνδυνο ενός «φαινομένου χιονοστιβάδας», στο οποίο το μέσο επιτόκιο που καταβάλλεται σε κρατικά ομόλογα υπερβαίνει την οικονομική ανάπτυξη, προκαλώντας αύξηση του χρέους σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας, εκτός εάν η κυβέρνηση επιτύχει βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό.

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«Εάν δεν γίνει τίποτα, το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να φτάσει το 203% του ΑΕΠ έως το 2050. Η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία είναι επομένως απαραίτητη για τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, σε δημοσιογράφους στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα.

Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας το 117,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αυτό είναι κοντά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και αφήνει τη Γαλλία ως τη μόνη χώρα της ευρωζώνης που δεν έχει ακόμη μειώσει το χρέος της από τα υψηλά μετά την πανδημία, δήλωσε η δημόσια υπηρεσία ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Γαλλία θα μπορούσε θεωρητικά να αντιστρέψει τη δυναμική μέσω ισχυρότερης ανάπτυξης ή πρωτογενών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού. Αλλά με μια εύθραυστη κυβέρνηση που αγωνίστηκε να περάσει έναν προϋπολογισμό του 2026 από το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο, κανένα από τα δύο δεν φαίνεται πιθανό στο εγγύς μέλλον.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s αναμένει ότι οι δείκτες χρέους θα επιδεινωθούν περαιτέρω μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων δανειοληπτών της Ευρώπης – Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας.

«Η αύξηση των πληρωμών τόκων σε σχέση με το δημόσιο χρέος θα είναι μεγαλύτερη για τη Γαλλία», δήλωσε η ανώτερη αντιπρόεδρος της Moody’s, Σάρα Κάρλσον, σε οικονομικό συνέδριο στην Αιξ-αν-Προβανς την περασμένη Πέμπτη.

Εκτόξευση των τόκων

Οι πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος έφτασαν τα 66 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι και γίνονται γρήγορα η μεγαλύτερη δαπάνη του κράτους, πιθανότατα ξεπερνώντας τους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση και την άμυνα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι ο προϋπολογισμός για τους τόκους θα μπορούσε να πλησιάσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029, καθώς το χρέος που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια ετών εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων αναχρηματοδοτείται με υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Έχει καλέσει την κυβέρνηση να αναλύσει πώς θα μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού από περίπου 5% του ΑΕΠ φέτος στο όριο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά να επιστρέψει σε πρωτογενές πλεόνασμα.

Χωρίς ένα τέτοιο πλεόνασμα, η Γαλλία κινδυνεύει να αναγκαστεί να δανειστεί αυξανόμενα ποσά απλώς για να καλύψει τις πληρωμές τόκων καθώς το χρέος αυξάνεται.

«Αν δεν είμαστε σε θέση, κινδυνεύουμε κυριολεκτικά να ασφυκτιάσουμε υπό το βάρος των τόκων», δήλωσε η Καρίν Κάμπι, ανώτερη ελεγκτής στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ακόμα και τότε, η μείωση του χρέους μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Η Ιταλία, παρά το γεγονός ότι είχε πρωτογενή πλεονάσματα για μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών, παραμένει μια από τις πιο χρεωμένες προηγμένες οικονομίες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Πριν από τις προετοιμασίες για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2027 στο κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο, η απαίτηση των επενδυτών για διακράτηση γαλλικών ομολόγων αντί για γερμανικά έχει επιστρέψει στα υψηλά που παρατηρήθηκαν μετά την αναστολή της αναθεώρησης των συντάξεων τον περασμένο Οκτώβριο, ξεπερνώντας το ιταλογερμανικό spread.

Πολιτικοί περιορισμοί

Το βάρος του χρέους γίνεται πεδίο πολιτικής μάχης ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, με τους κορυφαίους κεντρώους υποψηφίους Εντουάρ Φιλίπ και Γκαμπριέλ Ατάλ να θέτουν τη δημοσιονομική πειθαρχία στο επίκεντρο των εκστρατειών τους.

Ένας βουλευτής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, ο Κεβάν Μωβιέ, εξασφάλισε την υποστήριξη της επιτροπής οικονομικών της κάτω βουλής την Πέμπτη για μια έκθεση που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το φαινόμενο της χιονοστιβάδας του χρέους.

«Όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο πιο οδυνηρές θα είναι οι συνέπειες», δήλωσε στους νομοθέτες.

Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ απάντησε προτρέποντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συναγερμού, να υποστηρίξουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης για το 2027 όταν αυτός παρουσιαστεί ενώπιον του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Αρκετές κυβερνήσεις μειοψηφίας έχουν αποτύχει προσπαθώντας να ψηφίσουν προϋπολογισμούς από τότε που οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024 οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, διατηρώντας την πίεση στα γαλλικά ομόλογα.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων θα παραμείνει υψηλή ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. Η Morgan Stanley συνέστησε την Παρασκευή στους πελάτες να μειώσουν την έκθεσή τους στο γαλλικό χρέος, επικαλούμενη δημοσιονομικές ανησυχίες.

- Reuters