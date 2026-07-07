Γυναίκες-στην-Ρωσία-βγάζουν-προς-πώληση-online-τα-παλιά-εμφυτεύματα-στήθους-τους,-για-σοβαρούς-κινδύνους-μιλούν-οι-ειδικοί

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη Ρωσία, όπου γυναίκες που έχουν αφαιρέσει τα εμφυτεύματα στήθους τους μετά από αισθητικές επεμβάσεις επιχειρούν να τα πουλήσουν μέσω διαδικτυακών αγγελιών.

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Οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις έχουν προκαλέσει έκπληξη αλλά και έντονες συζητήσεις, καθώς αφορούν ιατρικές συσκευές που είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί στο σώμα άλλου ανθρώπου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αγγελίες εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων προϊόντων στη Ρωσία, με τις πωλήτριες να αναζητούν αγοραστές για εμφυτεύματα που έχουν ήδη αφαιρεθεί.

Από την αλλαγή εμφάνισης έως την οικονομική ανάγκη

Οι λόγοι που αναφέρουν οι γυναίκες για την αφαίρεση των εμφυτευμάτων ποικίλλουν. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται λόγος για αλλαγές στο σώμα μετά από εγκυμοσύνη, σωματική ενόχληση ή πόνο, αλλά και για προσωπική επιλογή αλλαγής της εικόνας τους.

Παράλληλα, αρκετές από τις πωλήτριες φαίνεται να επιδιώκουν να ανακτήσουν ένα μέρος των χρημάτων που είχαν δαπανήσει για τις επεμβάσεις αυτές. Οι τιμές των μεταχειρισμένων εμφυτευμάτων εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες σε σχέση με το αρχικό κόστος αγοράς τους.

Σε ορισμένες αγγελίες, εμφυτεύματα γνωστών εταιρειών, όπως τα Mentor και Motiva, προσφέρονται ακόμη και στο ένα τρίτο ή στο ένα τέταρτο της αρχικής τους αξίας, παρά το γεγονός ότι είχαν κοστίσει δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ρούβλια.

Η οικονομική πίεση πίσω από το φαινόμενο

Αναλυτές συνδέουν το φαινόμενο και με τη γενικότερη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν αρκετά ρωσικά νοικοκυριά. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης, οι δυσκολίες στην αγορά αισθητικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και οι αλλαγές στην οικονομία μετά τις δυτικές κυρώσεις φαίνεται να έχουν επηρεάσει και τον συγκεκριμένο κλάδο.

Η προσπάθεια εξασφάλισης επιπλέον εισοδήματος έχει οδηγήσει ορισμένους πολίτες στην πώληση αντικειμένων που παραδοσιακά δεν θεωρούνταν εμπορεύσιμα.

Οι γιατροί προειδοποιούν για κινδύνους

Οι ειδικοί, ωστόσο, εμφανίζονται κατηγορηματικοί σχετικά με την ασφάλεια μιας τέτοιας πρακτικής. Οι πλαστικοί χειρουργοί επισημαίνουν ότι τα εμφυτεύματα στήθους είναι ιατρικές συσκευές σχεδιασμένες για χρήση σε έναν μόνο ασθενή και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Μετά την αφαίρεσή τους, τα εμφυτεύματα ενδέχεται να έχουν έρθει σε επαφή με βιολογικό υλικό του οργανισμού της προηγούμενης χρήστριας, ενώ δεν υπάρχει διαδικασία που να εγγυάται την πλήρη αποστείρωσή τους.

Η τοποθέτησή τους σε άλλο άτομο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως λοιμώξεις, ανοσολογικές αντιδράσεις ή άλλους κινδύνους για την υγεία.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ορισμένες πλατφόρμες αγγελιών φέρεται να έχουν αρχίσει να αφαιρούν σχετικές καταχωρίσεις, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για τα όρια της αγοράς μεταχειρισμένων προϊόντων όταν αυτά συνδέονται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία.