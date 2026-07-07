ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15,06% στη ζήτηση φυσικού αερίου στο εξάμηνο – Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές

Σημαντική αύξηση της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου, κατά 15,06%, καταγράφηκε στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις εξαγωγές να τριπλασιάζονται.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΣΦΑ, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο εξάμηνο του 2026 τις 43,09 TWh έναντι 37,45 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Όπως επισημαίνεται, καθοριστικός παράγοντας της ανόδου ήταν η σημαντική αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τις 8,72 TWh έναντι 2,86 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ολοένα και ισχυρότερο ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου και πύλης τροφοδοσίας φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζει η ΔΕΣΦΑ στην ανακοίνωσή της.

Σε σταθερά επίπεδα η εγχώρια κατανάλωση

Την ίδια περίοδο, η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε σταθερή σε 34,37 TWh, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,64% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 (34,59 TWh), αντανακλώντας μεταβολές στη δομή της ζήτησης, με μικρή μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής.

Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 43,07 TWh, αυξημένες κατά 14,76% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας (Αγία Τριάδα) αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα καλύπτοντας ποσοστό 43% επί των συνολικών εισαγωγών. Μέσω του Σταθμού, εισήχθησαν 18,61 TWh, ποσότητα σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+27,12%). Ακολούθησε το Σημείο Εισόδου Σιδηροκάστρου με 15,47 TWh, η Νέα Μεσημβρία με 5,53 TWh, ενώ μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης (Αμφιτρίτη) εισήχθησαν 3,46 TWh, ποσότητα υπερτριπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης καταδεικνύει μεταβολές στη χρήση φυσικού αερίου:

Η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε σε 22,41 TWh (από 23,25 TWh το 2025), αντιστοιχώντας στο 65% της συνολικής κατανάλωσης.

Τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν άνοδο στις 8,08 TWh (από 7,69 TWh), που αντιστοιχούν σε 24% της συνολικής κατανάλωσης.

Η κατανάλωση στη βιομηχανία και CNG αυξήθηκε σε 3,88 TWh (από 3,65 TWh), ποσοστό 11% επί της συνολικής κατανάλωσης.

Οι βασικοί προμηθευτές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κυριότερος προμηθευτής LNG, με 12,67 TWh, καλύπτοντας περίπου το 70% των συνολικών ποσοτήτων LNG που εισήχθησαν μέσω Ρεβυθούσας, ενώ ακολούθησε η Νιγηρία με 4,16 TWh. Συμπληρωματικές ποσότητες προήλθαν από την Αλγερία (0,49 TWh), την Αίγυπτο (0,51 TWh) και τη Μαυριτανία (0,35 TWh). Συνολικά εκφορτώθηκαν 24 φορτία LNG, μεταφέροντας ποσότητα 18,18 TWh, έναντι 27 φορτίων με ποσότητα 14,66 TWh το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Δυναμική ανάπτυξη της υπηρεσίας LNG Truck Loading

Ιδιαίτερα ενισχυμένη παραμένει η υπηρεσία LNG Truck Loading, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 φορτώθηκαν συνολικά 537 φορτηγά LNG, έναντι 273 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η συνολική διακινηθείσα ποσότητα ανήλθε σε 24.641 m³ LNG, έναντι 12.284 m³ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η διακινηθείσα ισοδύναμη ενέργεια διαμορφώθηκε σε 163.580,247 MWh (≈ 0,16 TWh), από 81.723,197 MWh (≈ 0,08 TWh) το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας ουσιαστικά διπλασιασμό.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς LNG μικρής κλίμακας στην Ελλάδα και την αυξανόμενη αξιοποίηση της υπηρεσίας LNG Truck Loading.