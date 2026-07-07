ΔΕΣΦΑ:-Τριπλασιάστηκαν-οι-εξαγωγές-φυσικού-αερίου-στο-πρώτο-εξάμηνο

Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ που ανακοινώθηκαν σήμερα, ενώ η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε σταθερή.

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Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ που ανακοινώθηκαν σήμερα, ενώ η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε σταθερή.

«Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 15,06% το πρώτο εξάμηνο του 2026, φθάνοντας τις 43,09 TWh έναντι 37,45 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Καθοριστικός παράγοντας της ανόδου ήταν η σημαντική αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τις 8,72 TWh έναντι 2,86 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ολοένα και ισχυρότερο ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου και πύλης τροφοδοσίας φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», επισημαίνει ο διαχειριστής.

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Η εγχώρια κατανάλωση παρέμεινε σταθερή σε 34,37 TWh, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,64% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 (34,59 TWh), αντανακλώντας μικρή μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής.

Ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα, καλύπτοντας ποσοστό 43% επί των συνολικών εισαγωγών. Μέσω του Σταθμού, εισήχθησαν 18,61 TWh, ποσότητα αυξημένη κατά 27% σε σχέση με πέρυσι. Ακολούθησε το Σημείο Εισόδου Σιδηροκάστρου με 15,47 TWh, η Νέα Μεσημβρία με 5,53 TWh, ενώ μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης (Αμφιτρίτη) εισήχθησαν 3,46 TWh, ποσότητα υπερτριπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κυριότερος προμηθευτής LNG, με 12,67 TWh, καλύπτοντας περίπου το 70% των συνολικών ποσοτήτων LNG που εισήχθησαν μέσω Ρεβυθούσας, ενώ ακολούθησε η Νιγηρία με 4,16 TWh.

Διπλασιασμός των μεγεθών καταγράφεται στην υπηρεσία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με φορτηγά καθώς η διακινηθείσα ποσότητα ανήλθε σε 24.641 m³ , έναντι 12.284 m³ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ φορτώθηκαν συνολικά 537 φορτηγά LNG, έναντι 273 πέρυσι.