Δημοσκόπηση Interview: Διψήφια η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Αυτοδυναμία θέλει 1 στους 2

Σταθερά πρώτη παραμένει η ΝΔ με 26,8% στην πρόθεση ψήφου και 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Δεύτερο κόμμα σταθερά είναι η ΕΛΑΣ, με αρκετή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ.

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Σε έντονα πτωτική πορεία βρίσκονται η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σχεδόν δεν «ανιχνεύεται» πλέον στις δημοσκοπήσεις. Από τα ποσοστά προκύπτει επτακομματική Βουλή, με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται ακριβώς στο όριο του 3%.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η ΕΛΑΣ 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα 6,6%, το ΚΚΕ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, «άλλο» 4,5% και αναποφάσιστοι 11,7%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ βρίσκεται σταθερά πάνω από τον ψυχολογικό πήχη του 30% και συγκεκριμένα στο 30,1%, η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και «άλλο» το 5,1%.

Από τη σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της Interview προκύπτουν μια μικρή μείωση των ποσοστών της ΝΔ, κατά 1,1%, μια αύξηση των ποσοστών της ΕΛΑΣ κατά 1,45%, μείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ κατά 2,4 μονάδες, διατήρηση της Ελληνικής Λύσης στα ίδια επίπεδα με 0,2% αύξηση, μείωση των ποσοστών της Ελπίδας της κ. Καρυστιανού κατά μισή μονάδα, αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ κατά 0,9%, μείωση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας κατά 0,3%, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα η εικόνα είναι περίπου η ίδια.

Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», στην κορυφή παραμένει σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5% και ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,1%, ο Γιάννης Βαρουφάκης με 1,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,2% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,2%.

Δεν πείθει ο Σαμαράς τους ψηφοφόρους της ΝΔ

Όταν οι πολίτες ερωτώνται ποιο κατά τη γνώμη τους είναι το κίνητρο του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος, το συνολικό πρόσημο είναι αρνητικό. Συγκεκριμένα, το 32% απαντά «να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη», το 24% «να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη», το 21% «να επαναφέρει τη ΝΔ στις ιδρυτικές της αξίες», το 17% «να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της ΝΔ», ενώ το 6% απαντά ΔΓ/ΔΑ. Στην επόμενη ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 6% απαντά πολύ πιθανό, το 6% αρκετά πιθανό, το 8% λίγο πιθανό, το 79% καθόλου πιθανό, ενώ 1% απαντά ΔΓ/ΔΑ. Όταν η παραπάνω ερώτηση απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ, οι απαντήσεις δείχνουν την πολύ ισχνή διεισδυτικότητα ενός νέου φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, το 1% απαντά πολύ πιθανό, το 1% αρκετά πιθανό, το 3% λίγο πιθανό, το 94% καθόλου πιθανό και το 1% ΔΓ/ΔΑ.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει η πλειοψηφία

Τέλος, στην έρευνα που διενεργήθηκε από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου και στην ερώτηση «Τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές;», το 49% απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ 7% ΔΓ/ΔΑ.

- sofokleous10.gr

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