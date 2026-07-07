Δούρος: Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε επίσημα

Η «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό:

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Α) Ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση.

Β) Στην συνέχεια της εκλογής του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2026 και έχει την εξής σύνθεση:

1) Θεόδωρος Δούρος του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),

2) Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),

3) Χρίστος Σοφής του Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος),

4) Πέτρος Χρυσοβέργης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος),

5) Βασιλική Πουλημένου του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),

6) Δημήτριος Τσέλλος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος),

7) Γεώργιος Σιούφας του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).