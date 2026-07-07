Είναι εντάξει να λειτουργούμε το κλιματιστικό όλη μέρα (ακόμα κι αν δεν είμαστε σπίτι) – Τι σημαίνει σε κατανάλωση ρεύματος

Κάθε καλοκαίρι, η ίδια κίνηση πριν βγούμε από το σπίτι: κλείνουμε το κλιματιστικό για να μην «καίει άσκοπα ρεύμα». Αυτή η ριζωμένη συνήθεια εξοικονόμησης, όμως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την τεχνολογία Inverter των σύγχρονων συσκευών. Προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί το αν αξίζει τελικά ο κόπος να κλείνει κανείς το κλιματιστικό κατά την έξοδο από το σπίτι ή αν αυτή η τακτική οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα.

Με την απόδοση των κλιματιστικών να έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκαν μερικές πρακτικές δοκιμές που ανατρέπουν όσα ξέραμε. Όπως αποδεικνύεται, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη διατήρηση της δροσιάς στο σπίτι και των λογαριασμών σε χαμηλά επίπεδα είναι να παραμένει το κλιματιστικό ανοιχτό, ιδανικά μεταξύ 24 και 26 βαθμούς Κελσίου, υποστηρίζει δημοσίευμα στους New York Times.

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Δυο ίδιες μονάδες σε διαφορετικά διαμερίσματα

Για να βρουν οι ειδικοί που έκαναν τα τεστ, τον πιο αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του κλιματιστικού, εγκατέστησαν δύο ίδιες μονάδες 12.000 BTU σε δύο διαφορετικούς ορόφους της ίδιας πολυκατοικίας.

Η μία μονάδα βρισκόταν σε διαμέρισμα περίπου 110 τετραγωνικών μέτρων με παράθυρα που έβλεπαν προς τον νότο. Η άλλη μονάδα βρισκόταν σε διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο, το οποίο είχε μέγεθος περίπου στα δύο τρίτα του πρώτου, με παράθυρα που έβλεπαν προς τη δύση.

Οι διακυμάνσεις στο υψόμετρο και την κατεύθυνση του ηλιακού φωτός προφανώς θα επηρέαζαν τα αποτελέσματα των δοκιμών, αλλά κρίθηκε χρήσιμο να συγκριθεί η κατανάλωση ενέργειας σε χώρους με διαφορετική θερμομόνωση υπό τις ίδιες καιρικές συνθήκες. (Συμβουλή: Η μόνωση και η στεγάνωση από τις καιρικές συνθήκες κάνουν τεράστια διαφορά!).

Το «πείραμα»

Την πρώτη ημέρα των δοκιμών, απενεργοποίησαν τα κλιματιστικά το μεσημέρι και τα ενεργοποιήσαν ξανά στις 5 μ.μ., όταν ο ήλιος είχε αρχίσει πλέον να πέφτει και το κτίριο δεν βρισκόταν υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κατέγραψαν τη θερμοκρασία μέσα σε κάθε διαμέρισμα πριν ανοίξουν ξανά το κλιματιστικό και στη συνέχεια παρακολουθήσαν πόσο χρόνο χρειάστηκε για να μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου.

Την επόμενη μέρα έκαναν το ίδιο, μόνο που αυτή τη φορά άφησαν το κλιματιστικό να λειτουργεί όλη μέρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Χρησιμοποίησαν συσκευή παρακολούθησης ενέργειας για να καταγράψουν πόση ηλεκτρική ενέργεια κατανάλωνε κάθε μονάδα κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Και τις δύο ημέρες η εξωτερική θερμοκρασία έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Προς έκπληξή τους, τα διαμερίσματα κατέληξαν να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια όταν το κλιματιστικό έκλεινε και άνοιγε ξανά παρά όταν το άφησαν ανοιχτό όλη μέρα.

Τα αποτελέσματα ανά διαμέρισμα

Το διαμέρισμα που έβλεπε προς τον Νότο, κατανάλωσε 18 kWh την ημέρα που έκλεινε και άνοιγε ξανά το κλιματιστικό και μόλις 12 kWh όταν το άφησαν ανοιχτό όλο το εικοσιτετράωρο — μια μείωση της κατανάλωσης κατά 33% που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 1,20 € την ημέρα.

Για την μονάδα στο μικρότερο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου με δυτικό προσανατολισμο η ισχύς των 12.000 BTU φάνηκε να είναι υπερβολικά μεγάλη και είχε μικρότερη αλλαγή στην κατανάλωση ενέργειας: 12 kWh την πρώτη ημέρα όταν το κλιματιστικό έκλεινε και άνοιγε ξανά και 11 kWh όταν η μονάδα λειτουργούσε συνεχώς.

Βέβαια, μπορεί να φαίνεται μικρή διαφορά, αλλά θα μπορούσε να σας εξοικονομήσει περίπου 0,25 € την ημέρα.

Πολύς χρόνος μέχρι να κρυώσει ξανά το δωμάτιο

Αυτή η δοκιμή όχι μόνο έδειξε τον τρόπο για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και για τη διατήρηση πιο άνετων συνθηκών στα σπίτια. Την ημέρα που το κλιματιστικό έκλεινε και άνοιγε ξανά, η θερμοκρασία μέσα στα διαμερίσματα ανέβηκε στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη και μετά την επανενεργοποίηση, χρειάστηκαν επιπλέον 90 λεπτά για να κρυώσουν οι χώροι.

Στην πραγματικότητα, το ένα διαμέρισμα δεν κατάφερε να μειώσει τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου πριν από τη δύση του ηλίου, ενώ στο άλλο η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου μέχρι αρκετές ώρες μετά τη δύση, όταν πλέον έπεσε και η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Αν είναι να περιμένει κανείς τόσο πολύ για να δροσίσει το σπίτι αφού κλείσει το κλιματιστικό, δεν υπάρχει λόγος να επωμίζεται και τους υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος που συνοδεύουν αυτή την πρακτική.

Σίγουρα, υπάρχει η επιλογή προγραμματισμού της μονάδας ώστε να ενεργοποιηθεί εγκαίρως πριν από την επιστροφή στο σπίτι. Αυτό όμως απαιτεί περισσότερη ενασχόληση και τελικά κοστίζει περισσότερα χρήματα από το να παρέμενε το κλιματιστικό σε λειτουργία εξαρχής.

Ο ρόλος της σταθερής ρύθμισης της θερμοκρασίας

Τα νεότερα μοντέλα έχουν τη δυνατότητα να αυξομειώνουν την κατανάλωση ενέργειας με βάση την ψυκτική ισχύ που πραγματικά χρειάζονται ανά πάσα στιγμή.

Αυτό ενισχύει σημαντικά την αποδοτικότητα, καθώς οι συγκεκριμένες συσκευές καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια για να διατηρήσουν μια σταθερή θερμοκρασία παρά για να ψύξουν έναν χώρο από την αρχή.

Αυτό ακριβώς επιβεβαιώθηκε και σε μια τρίτη δοκιμή, κατά την οποία τα κλιματιστικά λειτούργησαν όλη μέρα, αλλά με τη θερμοκρασία ρυθμισμένη σταθερά στους 26 βαθμούς Κελσίου, αντί για τους 21 βαθμούς.

Πρόκειται για την πιο αποτελεσματική προσέγγιση και οδήγησε στο εξής συμπέρασμα: αν θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς να θυσιάσετε την άνεσή σας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία, ρυθμίζοντας όμως τον θερμοστάτη λίγο υψηλότερα.

Αυτό κάνει και τη διαφορά. Στο μικρότερο διαμέρισμα το κλιματιστικό κατανάλωσε μόνο το ένα τέταρτο της ενέργειας αυτή τη φορά — 3 kWh αντί για 11 kWh, δηλαδή μια εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης κατά 72% που ισούται με εξοικονόμηση περίπου 1,60 € την ημέρα.

Ομοίως, το άλλο διαμέρισμα χρειάστηκε μόνο περίπου 2 kWh για να διατηρήσει μια πιο υψηλή, σταθερή θερμοκρασία, σε αντίθεση με τις 4 kWh που απαιτούνταν για τη συνεχή λειτουργία σε χαμηλότερους βαθμούς. Αυτό μεταφράζεται σε κόστος μικρότερο από 0,50 € την ημέρα.