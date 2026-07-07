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    ΕΛΓΑ:-Αποζημιώσεις-ύψους-13,8-εκατ.-ευρώ-σε-ασφαλιζόμενους-παραγωγούς-για-ζημίες-του-2025
    ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ σε ασφαλιζόμενους παραγωγούς για ζημίες του 2025

    ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ σε ασφαλιζόμενους παραγωγούς για ζημίες του 2025

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. ευρώ σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό.

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    Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.

    Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.

    Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεωνέτους 2025.

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