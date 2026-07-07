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    ΗΠΑ:-Οι-τιμές-καυσίμων-των-αεροπορικών-εταιρειών-αυξήθηκαν-κατά-3-δισεκ.-δολάρια-τον-Μάιο
    ΗΠΑ: Οι τιμές καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3 δισεκ. δολάρια τον Μάιο

    ΗΠΑ: Οι τιμές καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3 δισεκ. δολάρια τον Μάιο

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Το κόστος καυσίμων για τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αυξήθηκε κατά 85% τον Μάιο, φτάνοντας σχεδόν τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησε τις τιμές, δήλωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ.

    Οι αεροπορικές εταιρείες δαπάνησαν 3,62 δισεκατομμύρια δολάρια σε καύσιμα τον Μάιο του 2025, σε σύγκριση με 6,66 δισεκατομμύρια δολάρια τον ίδιο μήνα φέτος.

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    Το κόστος ανά γαλόνι καυσίμου τον Μάιο ήταν 4,09 δολάρια, αυξημένο κατά 1,88 δολάρια σε σχέση με τον Μάιο του 2025, πρόσθεσε το USDOT. Το κόστος των καυσίμων των αεροσκαφών τις τελευταίες εβδομάδες έχει μειωθεί απότομα καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί.

    - Reuters

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