Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει σε διπλό τίτλο μέσω bancassurance

Η Εθνική Ασφαλιστική εστιάζει στο bancassurance και στην περαιτέρω ανάπτυξη όλων των πωλησιακών καναλιών, με σκοπό να διπλασιάσει την παρουσία της και τον συνολικό της κύκλο εργασιών την επόμενη πενταετία.

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Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε στο Rooftop του κτηρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, για τον εορτασμό των 135 χρόνων από την ίδρυσή της, ο CEO της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, υπογράμμισε τη μακρά ιστορία της επιχείρησης και την ανάγκη συνεχών αλλαγών και εξελίξεων.

Η νέα εποχή με την Τράπεζα Πειραιώς

Ο κ. Μαζαράκης αναφέρθηκε στην περίοδο της κρίσης και στη διαδικασία πώλησης που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022 με την εξαγορά από τη CVC, τονίζοντας πως η CVC υπήρξε καταλύτης για την έναρξη αλλαγών και εκσυγχρονισμού της εταιρείας.

Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται το 2025 με την εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς, μια εξέλιξη που χαρακτήρισε κομβική για την ιστορία της Εθνικής Ασφαλιστικής. Τόνισε ότι η Πειραιώς προσφέρει σταθερότητα στη μετοχική σύνθεση και αναφέρθηκε σε έναν από τους πιο δυναμικούς τραπεζικούς ομίλους της χώρας.

Δόθηκε επίσης έμφαση στη συνεργασία με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, επισημαίνοντας την άριστη καθημερινή συνεργασία με τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, τον οικονομικό διευθυντή Θοδωρή Γναρδέλλη και την ομάδα της τράπεζας. Αυτή η συνεργασία, σύμφωνα με τον κ. Μαζαράκη, είναι ένας από τους λόγους που τον κάνουν να πιστεύει ότι η Εθνική Ασφαλιστική μπορεί να φτάσει πάνω από 1,6 δισ. ευρώ σε συνολική παραγωγή το 2030.

Θετική πορεία για το 2026

Αναφορικά με την πορεία της τρέχουσας χρονιάς, ο CEO ανέφερε ότι το 2026 έχει ξεκινήσει πολύ θετικά. Στο πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία ξεπέρασε τους στόχους που είχε ορίσει στην επενδυτική κοινότητα, με τη θετική πορεία να συνεχίζεται και στο δεύτερο τρίμηνο.

Επιπλέον, ανέφερε πως η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιοποιήσει αποτελέσματα στις 29 Ιουλίου, αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένα νούμερα για το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, επισήμανε ότι η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το φιλόδοξο σχέδιο που είχε σχεδιαστεί στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, υπενθύμισε ότι το 2025 η συνολική κερδοφορία ανήλθε στα 48 εκατ. ευρώ, με τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα και έξοδα να διαμορφώνονται στα 45 εκατ. ευρώ. Όπως δήλωσε, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα το 2026.

Ο ρόλος του bancassurance

Ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι η στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής παραμένει πολυκαναλική, με το δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων να αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το bancassurance μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για την αύξηση της παρουσίας της εταιρείας στην ασφαλιστική αγορά. Όπως δήλωσε, η Εθνική Ασφαλιστική εργάζεται για να είναι έτοιμη μέχρι αρχές του 2027, όταν η Τράπεζα Πειραιώς θα αρχίσει την προώθηση των προγραμμάτων της.

Περιοχές ενδιαφέροντος για το μέλλον

Απαντώντας σε ερώτηση του Euro2day σχετικά με περιοχές που θεωρεί ευνοϊκές για ανάπτυξη, ο κ. Μαζαράκης ανέφερε τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, εκτιμώντας ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να εξελιχθεί, στηριζόμενος στα κίνητρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

Αναφέρθηκε επίσης στα ΟΑΠΕΣ, τα Ομαδικά Ασφαλιστικά Προϊόντα Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης, ως ακόμη ένα πεδίο ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική αγορά.

Κατά την επανάληψη, τόνισε ότι για την Εθνική Ασφαλιστική το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης προέρχεται από το bancassurance, καθώς ξεκινά από χαμηλή βάση. Ενδεικτικά, το 2025 αντιπροσώπευε το 17% του συνολικού κύκλου εργασιών. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα αναπτυχθούν και άλλα κανάλια ταυτόχρονα.