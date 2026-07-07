Η-Πειραιώς-πρώτη-ελληνική-τράπεζα-με-πιστοποίηση-iso/iec-42001-για-τη-διακυβέρνηση-της-ΤΝ

Η Πειραιώς απέκτησε πιστοποίηση και έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που πιστοποιείται στη διαχείριση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης .

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Η Πειραιώς απέκτησε πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 42001:2023, και έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που πιστοποιείται στη διαχείριση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Management System). Η πιστοποίηση καλύπτει το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας και τις εφαρμογές Digital Assistant και Employee Assistant, ενισχύοντας την ετοιμότητά της για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act).

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε από την TÜV NORD Hellas S.A. κατόπιν ενδελεχούς επιθεώρησης, και έχει τριετή διάρκεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Απριλίου 2026. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς, κ. Χρήστου Μεγάλου, καθώς και στελεχών της Τράπεζας, της TÜV NORD Hellas S.A. και της Priority Quality Consultants.

Για την πιστοποίηση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Πειραιώς και βασικό μοχλό του ψηφιακού μας μετασχηματισμού. Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 42001 επιβεβαιώνει ότι αναπτύσσουμε και αξιοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα από ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, με διαφάνεια, λογοδοσία και υπευθυνότητα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας, ενδυναμώνουν τους ανθρώπους μας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των τραπεζικών υπηρεσιών».

Ο Group Chief Operating Officer της Πειραιώς, κ. Χάρης Μαργαρίτης, δήλωσε: «Η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 42001 αναγνωρίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έως τη λειτουργία, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωσή της. Αποτελεί παράλληλα τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν όλες οι μελλοντικές εφαρμογές της Τράπεζας, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας, συμμόρφωσης και υπεύθυνης καινοτομίας».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος TÜV NORD Hellas S.A. κυρία Βασιλική Καζάζη, δήλωσε: «Η πιστοποίηση της Πειραιώς κατά το πρότυπο ISO/IEC 42001 αποτελεί ένα ορόσημο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον πρωτοποριακό της ρόλο στην υιοθέτηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πιστοποίηση αυτή δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή μιας διαρκούς δέσμευσης. Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και το κανονιστικό της πλαίσιο εξελίσσονται, η υπεύθυνη διακυβέρνηση, η συνεχής αξιολόγηση και η διαρκής βελτίωση θα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης. Στην TÜV NORD Hellas είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, με επίκεντρο τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη καινοτομία». Ο Αντιπρόεδρος Priority Quality Consultants κ. Λευτέρης Αναστασάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία των εξειδικευμένων συμβούλων της Priority με την Ομάδα της Πειραιώς ήταν εξαιρετική. Kαταφέραμε μαζί να το ολοκληρώσουμε ένα απαιτητικό και απολύτως καινοτομικό έργο, εντός σφιχτού χρονοδιαγράμματος. Είμαστε περήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Πειραιώς, ενώ χαιρόμαστε που συμβάλλαμε στη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου διακυβέρνησης των εφαρμογών ΑΙ. Το timing είναι εξαιρετικό, δεδομένου ότι επίκειται η ψήφιση από τη Βουλή της ελληνικής Νομοθεσίας εναρμόνισης με το AI Act».

Στο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης περιλαμβάνονται δύο παραγωγικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης: ο Digital Assistant, που υποστηρίζει τους πελάτες μέσω του e-banking και του mobile app, και ο Employee Assistant, που υποστηρίζει τους εργαζομένους μέσω της εσωτερικής πλατφόρμας Yello. Αξιολογήθηκε επίσης το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των μηχανισμών συμμόρφωσης και των διαδικασιών που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ISO/IEC 42001 αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, καθορίζοντας τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διακυβέρνησης που διασφαλίζει διαφάνεια, λογοδοσία και υπεύθυνη αξιοποίηση. Η πιστοποίηση ενισχύει την ετοιμότητα της Πειραιώς για την εφαρμογή του EU AI Act και επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της να συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με ισχυρή διακυβέρνηση.