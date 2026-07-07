Η-Τουρκία-«τα-δίνει-όλα»-στη-Σύνοδο-του-ΝΑΤΟ:-Το-παζάρι-για-f-35,-τους-πυραύλους-samp/t-και-την-Ευρωπαϊκή-Άμυνα

Τα «δίνει όλα» η Τουρκία στην προσπάθειά της να κεφαλαιοποιήσει τη συγκυρία, κατά την οποία διεξάγεται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να εξασφαλίσει την άρση των εμποδίων για την πλήρη εξομάλυνση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και, επίσης, να διασφαλίσει την άνευ όρων συμμετοχή της στο μεγάλο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ήδη, τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, τόσο για την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να ανανεώσει τις δεσμεύσεις για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο και για την πρόθεση της Γαλλίας να απελευθερώσει την πώληση των γαλλοϊταλικής κατασκευής πυραύλων SAMP/T στην Τουρκία, έχουν αναθαρρύνει όχι μόνο τον τουρκικό Τύπο αλλά και κορυφαία στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φθάνει στην Άγκυρα, όπου το μεσημέρι (15:15 ώρα Ελλάδος) θα συναντηθεί στο προεδρικό συγκρότημα Beştepe με τον Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας φροντίσει να στείλει θετικά μηνύματα πριν από την άφιξή του. Δήλωσε, μάλιστα, λίγο πριν από την αναχώρησή του ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής είναι επειδή οικοδεσπότης είναι ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ λίγες ημέρες πριν προώθησε τη συμφωνία πώλησης των 80 κινητήρων F110, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για να προχωρήσει το πιο φιλόδοξο σχέδιο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, η κατασκευή του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN.

Οι New York Times, σε σημερινό δημοσίευμά τους, αποκαλύπτουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει ακόμη ένα θετικό μήνυμα προς την Άγκυρα σχετικά με την πρόθεσή του να βρεθεί τρόπος ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί βάσει της νομοθεσίας CAATSA, λόγω της αγοράς και κατοχής των ρωσικών S-400. Καθώς, όμως, η αμερικανική νομοθεσία και το Κογκρέσο αποτελούν εμπόδια που δεν μπορούν να παρακαμφθούν, η αναμενόμενη δήλωση Τραμπ μπορεί μεν να ικανοποιήσει επικοινωνιακά την Άγκυρα, όμως άμεσα δεν θα έχει πρακτικό αντίκρισμα.

Οι πληροφορίες, ωστόσο, από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι επίκειται αλλαγή στάσης της Γαλλίας στο θέμα του συστήματος SAMP/T έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, εάν επιβεβαιωθεί η πώλησή του στην Τουρκία, τότε πιθανότατα θα εκλείψει η ανάγκη διατήρησης των S-400 στο τουρκικό οπλοστάσιο. Έτσι, η ενδεχόμενη απόσυρσή τους θα ανοίξει τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να ξεπεράσει όχι μόνο τις αντιδράσεις του ελληνικού και του αρμενικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως την αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο έσπευσε, μάλιστα με δήλωση του ίδιου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, να προειδοποιήσει ότι η απόκτηση των F-35 από την Τουρκία συνιστά απειλή για την ασφάλειά του και θα οδηγήσει σε ανατροπή των ισορροπιών σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Χακάν Φιντάν, μιλώντας το πρωί σε ημερίδα λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη, αλλά οι περιορισμοί στη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας υπονομεύουν την αποδοτικότητα και καθυστερούν την ανταπόκριση. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικά βάρη. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Σε παράλληλο φόρουμ, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, τόνισε επίσης ότι «ο αποκλεισμός της Τουρκίας, ενός κορυφαίου μέλους της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας χάρη στη στρατιωτική της ισχύ, την αμυντική της βιομηχανία και τη γεωγραφική της θέση, δεν καθιστά την Ευρώπη ασφαλέστερη».

Για την Τουρκία, το άλλο μεγάλο στοίχημα είναι να ανοίξει, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής, όπου, σε παράλληλη εκδήλωση, παρουσιάζονται σήμερα τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, το παράθυρο για τη θεσμική, αλλά χωρίς όρους και περιορισμούς, συμμετοχή της στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και του επανεξοπλισμού της Ευρώπης. Όχι μόνο επειδή αυτό θα προσφέρει μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, αλλά και για πολιτικούς λόγους, καθώς η Άγκυρα ελπίζει ότι έτσι θα διαμορφωθεί το πλαίσιο για μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια σχέση στην οποία η Τουρκία, χωρίς να ταυτίζεται με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λειτουργεί ως πάροχος ασφάλειας και αμυντικού εξοπλισμού και, σε αντάλλαγμα, θα αποσπάσει από τις Βρυξέλλες όσα δεν έχει κατορθώσει να πετύχει μέχρι σήμερα, εξαιτίας τόσο των πολιτικών προβλημάτων στις σχέσεις της με την Ένωση όσο και του casus belli κατά της Ελλάδας και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου (visa) για τους Τούρκους πολίτες και η ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών SEPA (Single Euro Payments Area).